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Взимку годинами можемо залишитись без світла — голова Укренерго

30 жовтня 2024 00:30
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Укренерго при найскладнішому сценарії може вимикати світло на вісім годин щоденно взимку
Жінка п'є чай взимку без світла. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Цьогорічна зима обіцяє стати однією з найскладніших за останні три роки. В Укренерго розробляють кілька можливих сценаріїв для цього періоду.

Про них в інтерв'ю Суспільному заявив тимчасовий виконувач обов'язків керівника "Укренерго" Олексій Брехт.

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За його словами, зараз компанія розглядає три варіанти, включно з найнесприятливішим сценарієм — продовження масштабних атак на інфраструктуру, мережі передачі та об'єкти генерації.

Він нагадав, що навесні через обстріли з боку РФ Україна втратила 9 ГВт генераторної потужності, що еквівалентно літньому споживанню електрики Нідерландами або нічному споживанню електроенергії в Україні влітку.

Це суттєва втрата і Укренерго має план з відновлення цих потужностей. Розглянутий найгірший сценарій зимового періоду включає в себе продовження інтенсивних атак Росії на об'єкти генерації.

"Якщо цей сценарій реалізується, з урахуванням поточного обсягу імпорту електричної енергії, ми можемо зіткнутися з обмеженнями потужності в критично холодні дні, які сягатимуть до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до восьми годин", — наголосив Брехт.

Раніше ми інформували, що на енергосистему України найбільше впливають тривалі зниження температур, оскільки це викликає значне збільшення споживання. Це позначається на роботі енергосистеми.

Також ми писали, що після завершення війни Україні знадобиться будувати нові енергетичні потужності. Вони будуть створюватися децентралізовано з використанням сучасних технологій.

відключення світла світло електроенергія блекаут війна в Україні Укренерго

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