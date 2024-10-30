Укрэнерго при самом сложном сценарии может выключать свет на восемь часов ежедневно зимой

Женщина пьет чай зимой без света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Нынешняя зима обещает стать одной из самых сложных за последние три года. В Укрэнерго разрабатывают несколько возможных сценариев для этого периода.

О них в интервью Суспільному заявил временный исполняющий обязанности руководителя Укрэнерго Алексей Брехт.

Читайте также:

Будут ли выключать свет зимой в Украине

По его словам, сейчас компания рассматривает три варианта, включая самый неблагоприятный сценарий — продолжение масштабных атак на инфраструктуру, сети передачи и объекты генерации.

Он напомнил, что весной из-за обстрелов со стороны РФ Украина потеряла 9 ГВт генераторной мощности, что эквивалентно летнему потреблению электричества Нидерландами или ночному потреблению электроэнергии в Украине летом.

Это существенная потеря и у Укрэнерго есть план по восстановлению этих мощностей. Рассмотренный худший сценарий зимнего периода включает в себя продолжение интенсивных атак России на объекты генерации.

"Если этот сценарий реализуется, с учетом текущего объема импорта электрической энергии, мы можем столкнуться с ограничениями мощности в критически холодные дни, которые будут достигать двух очередей графиков отключений, не более. То есть до восьми часов", — подчеркнул Брехт.

Ранее мы информировали, что на энергосистему Украины больше всего влияют длительные понижения температур, поскольку это вызывает значительное увеличение потребления. Это отражается на работе энергосистемы.

Также мы писали, что по завершении войны Украине понадобится строить новые энергетические мощности. Они будут создаваться децентрализованно с использованием современных технологий.