Відключення світла взимку — в яких регіонах чекати блекаутів

Олексій Поволоцький, ДТЕК. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Опалювальний сезон розпочався в деяких регіонах України, поки без планових відключень світла. Та цілий рік українців готували до надскладної зими. Все як завжди залежить від безпекової ситуації та обстрілів з боку Росії.

Про те, чого очікувати цієї зими, Новини.LIVE дізналося в керівника Департаменту з відновлення та розвитку енергетичної інфраструктури ДТЕК Олексія Поволоцького.

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— З яким енергетичним потенціалом заходимо в зиму і чи будуть відключення?

— Енергетична система і Міністерство енергетики робить все можливе для того, щоб відновити підприємства після обстрілу. Я думаю, що ми входимо в зиму з гарним потенціалом, питання — чи будуть нові обстріли. Ніхто не знає.

— З минулого опалювального сезону наскільки багато було відновлено інфраструктури, нового обладнання?

— Я можу тільки сказати про нашу компанію, ми відновлюємо після обстрілів цього року понад 60% від зруйнованого.

— Яким регіонам буде найскладніше в опалювальний сезон?

— Я б не виділяв зараз регіони. Безумовно, прифронтові зони будуть більш в скрутному становищі, але б інші я не виділяв.

Олексій Поволоцький, керівник Департаменту з відновлення та розвитку енергетичної інфраструктури ДТЕК. Фото: Новини.LIVE,Ігор Кузнєцов

— Від чого залежить швидкість відновлення об'єктів після обстрілів?

— Важко відновлюватися, коли не вистачає техніки і людей, які зможуть це швидко зробити. Також потрібно мати обладнання на резерві. Якщо в тебе є резервне, то швидко можна замінити і запустити в роботу станцію. Якщо обладнання немає, це зробити складніше і питання виробництва обладнання займає багато часу. Великі трансформатори виробляються не менше ніж за 6-9 місяців, і цього часу в нас просто іноді немає.

Нагадаємо, за даними експертів, взимку відключення електроенергії буде. Це не залежить від кількості ударів по критичній енергетичній інфраструктурі.

Як ми писали раніше, в Одесі можуть перенести старт опалювального сезону. Це залежить від температури за вікном.