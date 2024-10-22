Вікторія Войціцька пояснила, що світло будуть відключати, навіть якщо не буде обстрілів

Енергетики під час роботи. Ілюстративне фото: ДТЕК

Директорка з адвокації в енергетичному секторі Міжнародного центру Української перемоги (ICUV) Вікторія Войціцька заявила, що взимку відключення електроенергії буде. Це не залежить від того, чи будуть удари по критичній енергетичній інфраструктурі.

Про це Войціцька сказала в ефірі КИЇВ24 у вівторок, 22 жовтня.

Читайте також:

Відключення будуть

"Не зважаючи на те, чи будуть обстріли критичної інфраструктури, чи ні, відключення електроенергії буде" — зазначила Войціцька.

Вона додала, що наразі експерти по різному оцінюють об'єми нестачі потужності, яка необхідна для генерації тепла.

Директорка також висловила занепокоєння з приводу неготовності України до опалювального сезону, оскільки в газосховищах недостатньо газу.

"Складається враження, що "Нафтогаз" не справляється з поставленим завданням, щоб у нас було вдосталь газу на час опалювального сезону", — висловила думку Войціцька.

Нагадаємо, в Одесі можуть перенести старт опалювального сезону. Це залежить від температури за вікном.

Також у "Нафтогазі" розповіли, в якому випадку споживачі можуть повернути гроші з оплати за газ.