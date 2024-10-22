Виктория Войцицкая объяснила, что свет будут отключать, даже если не будет обстрелов

Энергетики при работе. Иллюстративное фото: ДТЭК

Директор по адвокации в энергетическом секторе Международного центра Украинской победы (ICUV) Виктория Войцицкая заявила, что зимой отключение электроэнергии будет. Это не зависит от того, будут ли удары по критической энергетической инфраструктуре.

Об этом Войцицкая сказала в эфире КИЕВ24 во вторник, 22 октября.

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Отключения будут

"Несмотря на то, будут ли обстрелы критической инфраструктуры или нет, отключение электроэнергии будет", — отметила Войцицкая.

Она добавила, что в настоящее время эксперты по разному оценивают объемы недостатка мощности, необходимой для генерации тепла.

Директор также выразила обеспокоенность по поводу неготовности Украины к отопительному сезону, поскольку в газохранилищах недостаточно газа.

"Создается впечатление, что "Нафтогаз" не справляется с поставленной задачей, чтобы у нас было достаточно газа на время отопительного сезона", — высказала мнение Войцицкая.

Напомним, в Одессе может быть перенесен старт отопительного сезона. Это зависит от температуры за окном.

Также в "Нефтегазе" рассказали, в каком случае потребители могут вернуть деньги по оплате за газ.