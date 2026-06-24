В США успішно випробували ракетний щит "Золотий купол"

Презентація Золотого купола. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Сполучені Штати провели перші успішні випробування новітньої системи протиповітряної оборони "Золотий купол для Америки" (Golden Dome for America — GDA). Під час тестових стрільб елітні американські підрозділи за допомогою технологій спрямованої енергії та штучного інтелекту бездоганно перехопили масований наліт крилатих ракет і безпілотників.

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

Піт Гегсет заявив про успішне тестування "Золотого купола"

За ходом бойової роботи елітних підрозділів армії США особисто спостерігав очільник оборонного відомства Піт Гегсет. За його словами, під час відбиття імітованого нальоту було залучено передові технології спрямованої енергії.

Головну роль у перехопленні відіграла підсистема "Dynamic Defense Autonomous Defeat" (DDAD), яка без жодного втручання людини, в абсолютно автономному режимі, виявила, взяла на супровід та знищила велику кількість повітряних цілей.

Повідомлення Піта Гегсета. Фото: скриншот

"Це випробування було проведено за графіком і динамічно перемогло кожну загрозу. Я спостерігав, як наші елітні військові інтегруються з технологіями наступного покоління, щоб зупинити безпілотники та крилаті ракети, що летять прямо на них. Традиційні та нові Прайм-країни змагаються, співпрацюють та перемагають, виконуючи пріоритет президента Трампа. Ця історична віха стала можливою лише завдяки "Єдиному великому прекрасному законопроєкту", який надає нам фінансування для створення найкращого щита для захисту Америки", — заявив очільник Пентагону.

Піт Гегсет додав, що розробка та випробування стали можливими лише завдяки законопроекту "One Big Beautiful Bill", який виділив необхідні бюджетні кошти на будівництво цієї системи.

Міністр оборони США наголосив, що нинішня адміністрація Білого дому фактично реалізує на практиці історичне бачення президента Рональда Рейгана, який свого часу ініціював програму Стратегічної оборонної ініціативи (SDI), відому як "Зоряні війни". Завдяки розгортанню "Золотого купола" Міністерство оборони США вийде на безпрецедентний рівень захисту американської території від зовнішніх ракетних загроз.

Новини.LIVE інформували, що ініціатива Дональда Трампа щодо створення "Золотого купола" була озвучена у березні 2025 року під час виступу в Конгресі. А вже у квітні того ж року на мітингу в Мічигані Трамп підписав указ про будівництво масштабнішого протиракетного щита під назвою "Золотий купол".

У травні проект отримав перші 25 мільярдів доларів на розгортання багаторівневої системи із наземних і космічних датчиків, супутників та ракетних батарей. До ініціативи вирішила долучитися й Канада. Прем'єр Марк Карні підтвердив, що погодить інвестиції на проєкт після переговорів із Трампом.

Наприкінці травня 2026 року Космічні сили США уклали контракт на 4,16 мільярда доларів із компанією SpaceX Ілона Маска. За ці кошти SpaceX побудує супутникову мережу глобального стеження за повітряними й ракетними загрозами з орбіти.