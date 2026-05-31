SpaceX побудує "Золотий купол" Трампа: компанія отримала контракт

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Компанія Ілона Маска SpaceX отримала великий контрак у сфері оборони. Космчні сили США уклали з компанією угоду на 4,16 мільярда доларів для будівництва проєкту "Золотий купол" американського президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Engadget.

SpaceX побудує "Золотий купол" Трампа

Зазначається, що "Золотий купол" — це нова система протиракетної оборони, вартість якої оцінюється у 1,2 трильйона доларів протягом 20 років. Вона передбачає створення супутників, які відстежуватимуть іноземні літаки та ракети.

У Космічних силах розповіли, ця система використовуватиме "передові космічні сенсори, захищені та швидкі канали зв'язку, а також стійку наземну обробку даних" для створення глобальної можливості постійного відстеження повітряних цілей із космосу.

Загалом, в межах цього проєкту укладуть кілька контрактів і угода зі SpaceX — перша. Вона передбачає розгортання "сузір'я супутників" до 2028 року.

Читайте також:

Як писали Новини.LIVE, нещодавно SpaсeX скасувала запуск ракети Starship через низку проблем. Політ планували провести з космодрому Starbase у Техасі, однак автоматичні системи почали фіксувати помилки під час фінального етапу зворотного відліку.

Також ми повідомляли, що Україна повернула 400 кв. км після відключення Starlink для РФ. За даними американських військових, ці пристрої використовувалися для координації переміщень і управління ударами дронів у районах зі слабким або заблокованим зв’язком.