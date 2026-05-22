SpaseX скасувала запуск ракети Starship через низку проблем

Мільярдер та засновник компанії SpaceX Ілон Маск. Фото: Reuters

Компанія SpaceX відклала запуск ракети Starship V3 через технічні несправності, які виникли незадовго до старту. Політ планували провести з космодрому Starbase у Техасі, однак автоматичні системи почали фіксувати помилки під час фінального етапу зворотного відліку. У компанії заявили, що нову спробу запуску можуть здійснити вже наступного дня, якщо інженери усунуть усі проблеми.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg у п'ятницю, 22 травня.

У четвер, 21 травня, компанія Ілона Маска SpaceX мала провести 12-й випробувальний політ ракети Starship нового покоління. Запуск готували на майданчику Starbase у Південному Техасі, а стартове вікно кілька разів переносили через погодні умови та технічні труднощі.

Спочатку ракета мала злетіти о 19:00 за місцевим часом, однак пізніше запуск перенесли ще на пів години. Попри складну погоду, наприкінці стартового вікна над майданчиком встановилося ясне небо, що дозволило компанії продовжити підготовку до польоту.

Втім, коли до старту залишалася приблизно хвилина, автоматичні системи почали фіксувати несправності, через що запуск довелося скасувати.

Менеджер із комунікацій SpaceX Ден Хуот повідомив, що інженери виявили одразу кілька технічних проблем перед самим стартом.

"Ми розраховуємо зробити ще одну спробу польоту завтра, але, зрозуміло, стежте за нашими повідомленнями в соцмережах", — додав він.

За словами представника компанії, серед проблем були несправність паливопроводу, збій датчика на стартовій вежі та ймовірні неполадки із системою водяного зрошення. Яка саме з цих помилок стала критичною для скасування запуску — наразі невідомо.

У SpaceX також припускають, що перед новою спробою запуску може знадобитися повторне поповнення запасів палива та окислювача у резервуарах біля стартового комплексу.

Коментуючи ситуацію, Ден Хуот наголосив, що подібні труднощі є частиною випробувань нової системи.

"Нова ракета, новий стартовий майданчик — ми багато дізнаємося про ці системи, коли запускаємо їх уперше, і ми не можемо усунути всі ці неполадки в останні секунди перед стартом. Але це, по суті, перетворює все це на генеральну репетицію", — додав Хуот.

Цей запуск мав стати першим польотом модернізованої версії Starship V3 за останні кілька місяців. Попередня версія ракети — V2 — у 2025 році вже стикалася з низкою технічних проблем під час випробувань.

Оновлена Starship V3 є найвищою ракетою у світі — її висота становить 124 метри. У SpaceX заявляли, що нова версія стане важливим кроком до підготовки реальних місій у глибокий космос, а не лише тестових запусків і повернень ракети.

Новини.LIVE інформували, що у серпні 2025 року компанія SpaceX успішно провела десятий тестовий запуск ракети Starship після серії невдалих випробувань. Під час польоту корабель відокремився від прискорювача, вивів на орбіту макети супутників Starlink та здійснив приводнення в Індійському океані. Водночас прискорювач Super Heavy виконав низку тестів і повернувся, приводнившись у Мексиканській затоці.

Новини.LIVE також повідомляли, що раніше Ілон Маск заявляв, що SpaceX планує значно збільшити виробництво ракет Starship — до трьох кораблів на день. Він зазначав, що компанія хоче випускати близько 1000 Starship на рік. Для цього SpaceX будує великі виробничі комплекси у Техасі та Флориді, де процес складання буде максимально автоматизований.