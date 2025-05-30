Маск оголосив про масштабне збільшення виробництва Starship

Ілон Маск. Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Ілон Маск заявив, що SpaceX активно нарощує виробничі потужності для ракети Starship. Компанія планує створювати до 1 000 кораблів на рік. Ця кількість відповідає трьом одиницям на день.

Про це повідомив Ілон Маск у Техасі.

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Виготовлення Starship

"SpaceX має намір виробляти по три кораблі Starship на день", — зауважив Маск.

Наразі компанія випускає один космічний корабель кожні 2–3 тижні. Щоб підтримувати такі темпи, у Техасі та Флориді зводять два масштабні виробничі комплекси.

Ці об’єкти дозволять значно пришвидшити процес складання ракет завдяки вертикальному розміщенню обладнання та високому рівню автоматизації.

Нагадаємо, Telegram підписав угоду з компанією xAI Ілона Маска, яка передбачає інтеграцію чатбота Grok у застосунок уже влітку цього року.

Раніше компанія Tesla підвищила ціни в Канаді та закликала споживачів купувати автомобілі, ввезені до впровадження мита у відповідь на імпорт машин із США.