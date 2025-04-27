Ціни на Tesla в Канаді стали вищими через торгову війну Трампа

Tesla Model S Plaid і Model 3. Фото: flickr.com/GaborWnuk

Компанія Tesla підвищує ціни в Канаді та закликає покупців купувати авто, імпортовані до запровадження мита у відповідь на транспортні засоби, вироблені в США. Зокрема, на сайті канадського виробника електромобілів з'явився банер із закликом вивчити запаси до введення мит.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Після того, як президент США Дональд Трамп запровадив у березні масштабні мита на товари з Канади, включно з 25% на вміст транспортних засобів, зроблених за межами США, Канада оголосила про введення відповідних імпортних мит. Вони покликані відображати тарифи Сполучених Штатів.

Таким чином, ціни на нові замовлення на сайті Tesla станом на 26 квітня були вищими, ніж на ті самі моделі, які були вказані як наявні. Наприклад, ціна на авто Model 3 з більшим запасом ходу і повним приводом вказувалася розмірі 79 990 канадських доларів (57 700 доларів США) для нового замовлення. При цьому, ті ж самі автомобілі 2025 року виробництва, які вже були в були в наявності і пропонувалися приблизно за 69 000 канадських доларів.

Компанія Ілона Маска не відповіла на запит про коментар. Однак, про появу цін раніше писав спеціалізований сайт driveteslacanada.ca, який повідомив, що вартість нових замовлень деяких моделей, таких як повнопривідний Cybertruck, для канадських покупців зросла на 22%.

Сам гендиректор Tesla Ілон Маск зазнав критики в Канаді через свою підтримку президента США, який неодноразово заявляв, що хотів би, щоб Канада була частиною 51-го штату Америки.

Нещодавно Маск заявив, що приділятиме більше часу Tesla з наступного місяця після того, як автовиробник показав найгірші фінансові результати за перший квартал за останні роки.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що за словами Трампа, Ілон Маск не потрібен йому. Водночас лідер визнав результативність роботи мільярдера.

Також ми нещодавно повідомляли, чому українці активно купують електромобілі Tesla.