Цены на Tesla в Канаде стали выше из-за торговой войны Трампа

Tesla Model S Plaid и Model 3. Фото: flickr.com/GaborWnuk

Компания Tesla повышает цены в Канаде и призывает покупателей приобретать авто, которые импортированы до введения ответных пошлин на транспортные средства, произведенные в США. В частности, на сайте канадского производителя электромобилей появился баннер с призывом изучить запасы до введения пошлин.

Об этом сообщает Bloomberg.

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После того, как президент США Дональд Трамп ввел в марте масштабные пошлины на товары из Канады, включая 25% на содержимое транспортных средств, сделанных за пределами США, Канада объявила о введении ответных импортных пошлин. Они призваны отражать тарифы Соединенных Штатов.

Таким образом, цены на новые заказы на сайте Tesla по состоянию на 26 апреля были выше, чем на те же модели, которые были указаны как имеющиеся в наличии. Например, цена на авто Model 3 с большим запасом хода и полным приводом указывалась размере 79 990 канадских долларов (57 700 долларов США) для нового заказа. При этом, те же самые автомобили 2025 года производства, которые уже были в были в наличии и предлагались примерно за 69 000 канадских долларов.

Компания Илона Маска не ответила на запрос о комментарии. Однако, о появлении цен ранее писал специализированный сайт driveteslacanada.ca, который сообщил, что стоимость новых заказов некоторых моделей, таких как полноприводный Cybertruck, для канадских покупателей выросла на 22%.

Сам гендиректор Tesla Илон Маск подвергся критике в Канаде из-за своей поддержки президента США, который неоднократно заявлял, что хотел бы, чтобы Канада была частью 51-м штатом Америки.

Недавно Маск заявил, что будет уделять больше времени Tesla со следующего месяца после того, как автопроизводитель показал худшие финансовые результаты за первый квартал за последние годы.

Напомним, недавно мы писали, что по словам Трампа, Илон Маск не нужен ему. В то же время лидер признал результативность работы миллиардера.

Также мы недавно сообщали, почему украинцы активно покупают электромобили Tesla.