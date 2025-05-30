Маск объявил о масштабном увеличении производства Starship

SpaceX хочет производить по три Starship в день — заявление Маска
Илон Маск заявил, что SpaceX активно наращивает производственные мощности для ракеты Starship. Компания планирует создавать до 1 000 кораблей в год. Это количество соответствует трем единицам в день.
Об этом сообщил Илон Маск в Техасе.
Изготовление Starship
"SpaceX намерена производить по три корабля Starship в день", — отметил Маск.
Сейчас компания выпускает один космический корабль каждые 2-3 недели. Чтобы поддерживать такие темпы, в Техасе и Флориде возводят два масштабных производственных комплекса.
Эти объекты позволят значительно ускорить процесс сборки ракет благодаря вертикальному размещению оборудования и высокому уровню автоматизации.
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