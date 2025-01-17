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У США на злеті вибухнув корабель Маска Starship — відео

17 січня 2025 08:21
Євгенія Брюховецька - редактор
У США під час запуску вибухнула ракета Starship — відео
Ракета Starship в небі. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Надважка ракета Starship компанії SpaceX американського мільярдера Ілона Маска у четвер, 16 січня, вибухнула та впала під час тестового запуску. Внаслідок цього деякі літаки були змушені змінити курс, аби не потрапити під уламки ракети. 

Про це пише Reuters.

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Ракета Starship розпалася в космосі через кілька хвилин після запуску, внаслідок чого десятки авіарейсів над Мексиканською затокою змінювали курс, аби уникнули падіння уламків.

Також були затримані вильоти з аеропортів Майамі і Форт-Лодердейл у Флориді приблизно на 45 хвилин.

У матеріалі йдеться, що центр управління польотами SpaceX втратив зв'язок з модернізованою ракетою через вісім хвилин після зльоту з ракетної бази у Техасі. Вона несла перше випробувальне навантаження з макетів супутників, але без екіпажу.

Що каже Маск

Власник компанії Ілон Маск прокоментував інцидент з ракетою.

"За попередніми даними, у нас був витік кисню/палива в порожнині над брандмауером суднового двигуна, який був достатньо великим, щоб створити тиск, що перевищував пропускну здатність вентиляції", — написав він.

Він зазначив, що окрім подвійної перевірки на наявність витоків команда додасть до цього об'єму засоби пожежогасіння і, можливо, збільшить площу вентиляційних отворів. За його словами, наступний запуск відбудеться вже у лютому.

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Скриншот допису Маска

Нагадаємо, 31 грудня SpaceX запустила в космос партію з 21 інтернет-супутника Starlink.

А 16 січня компанія голови Amazon Джеффа Безоса Blue Origin уперше успішно вивела ракету New Glenn на орбіту Землі.

США Ілон Маск космос корабель Starship ракета

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