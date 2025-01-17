Конкурент Ілона Маска Blue Origin запустила ракету New Glenn на орбіту Землі 16 січня

Ракета New Glenn перед запуском. Фото: Blue Origin у соцмережі Х

У четвер, 16 січня, компанія Blue Origin, заснована главою Amazon Джеффом Безосом, уперше успішно вивела ракету New Glenn на орбіту Землі. Це перший крок компанії в прагненні скласти конкуренцію SpaceX Ілона Маска.

Про це повідомляє Reuters, інші ЗМІ та сама компанія.

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Початково запуск ракети New Glenn заввишки в тридцять поверхів мав відбутися в понеділок, 13 січня. Однак був перенесений через технічні причини. За підсумком, ракета стартувала вчора, о 02:02 за місцевим часом, з космодрому на мисі Карнавал у Флориді.

Зліт ракети New Glenn. Фото: Blue Origin у соцмережі Х

Компанія повідомила, що ракета New Glenn, названа на честь Джона Гленна — першого американського астронавта, який вийшов на орбіту Землі понад 60 років тому — перетнула лінію Кармана, що розташована на висоті близько 100 км. Цей рубіж вважається межею між атмосферою Землі та космосом.

"Ми досягли нашої ключової, критичної, головної мети, ми благополучно вийшли на орбіту. І ви всі, ми зробили це з першої спроби", — сказала віце-президент Blue Origin Аріан Корнелл у прямому ефірі компанії.

Крім того, Blue Origin, як і її конкурент SpaceX Ілона Маска, прагнула успішно посадити ракету-носій на океанську платформу після виведення New Glenn у космос. Однак ця спроба завершилася невдачею — розгінний блок був загублений після відділення від ракети.

Сам Ілон Маск привітав суперників з успіхом у своїй соцмережі Х.

"Вітаю з досягненням орбіти з першої спроби", — написав він.

Тепер суперництво Blue Origin і SpaceX за лідерство в освоєнні космосу триває, хоча в компанії спростовують це, заявивши, що мови про це немає. Водночас ЗМІ пишуть, що конкуренція може прискорити процес освоєння космосу і знизити вартість космічних операцій.

Нагадаємо, що напередодні Нового року, 31 грудня, компанія SpaceX здійснила останній запуск у 2024 році, відправивши в космос партію з 21 інтернет-супутника Starlink.

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