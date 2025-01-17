Конкурент Илона Маска Blue Origin запустила ракету New Glenn на орбиту Земли 16 января

Ракета New Glenn перед запуском. Фото: Blue Origin в соцсети Х

В четвер, 16 января, компания Blue Origin, основанная главой Amazon Джеффом Безосом, впервые успешно вывела ракету New Glenn на орбиту Земли. Это первый шаг компании в стремлении составить конкуренцию SpaceX Илона Маска.

Об этом сообщает Reuters, другие СМИ и сама компания.

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Изначально запуск ракеты New Glenn высотой в тридцать этажей должен был состояться в понедельник, 13 января. Однако был перенесен из-за технических причин. По итогу, ракета стартовала вчера, в 02:02 по местному времени, с космодрома на мысе Карнавал во Флориде.

Взлет ракеты New Glenn. Фото: Blue Origin в соцсети Х

Компания сообщила, что ракета New Glenn, названная в честь Джона Гленна — первого американского астронавта, вышедшего на орбиту Земли более 60 лет назад назад — пересекла линию Кармана, которая находится на высоте около 100 км. Этот рубеж считается границей между атмосферой Земли и космосом.

"Мы достигли нашей ключевой, критической, главной цели, мы благополучно вышли на орбиту. И вы все, мы сделали это с первой попытки", — сказала вице-президент Blue Origin Ариан Корнелл в прямом эфире компании.

Кроме того, Blue Origin, как и ее конкурент SpaceX Илона Маска, стремилась успешно посадить ракету-носитель на океанскую платформу после вывода New Glenn в космос. Однако эта попытка завершилась неудачей — разгонный блок был утерян после отделения от ракеты.

Сам Илон Маск поздравил соперников с успехом в своей соцсети Х.

"Поздравляю с достижением орбиты с первой попытки", — написал он.

Теперь соперничество Blue Origin и SpaceX за лидерство в освоении космоса продолжается, хотя в компании опровергает это, заявив, что речи об этом не идет. В то же время СМИ пишут, что конкуренция может ускорить процесс освоения космоса и снизить стоимость космических операций.

Напомним, что в канун Нового года, 31 декабря, компания SpaceX осуществила последний запуск в 2024 году, отправив в космос партию из 21 интернет-спутника Starlink.

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