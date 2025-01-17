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В США на взлете взорвался корабль Маска Starship — видео

17 января 2025 08:21
Евгения Брюховецкая - редактор
В США во время запуска взорвалась ракета Starship во время запуска — видео
Ракета Starship в небе. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Сверхтяжелая ракета Starship компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска в четверг, 16 января, взорвалась и упала во время тестового запуска. Из-за этого некоторые самолеты были вынуждены изменить курс, чтобы не попасть под обломки ракеты.

Об этом пишет Reuters.

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Ракета Starship распалась в космосе через несколько минут после запуска, в результате чего десятки авиарейсов над Мексиканским заливом меняли курс, чтобы избежать падения обломков.

Также были задержаны вылеты из аэропортов Майами и Форт-Лодердейл во Флориде примерно на 45 минут.

В материале говорится, что центр управления полетами SpaceX потерял связь с модернизированной ракетой через восемь минут после взлета с ракетной базы в Техасе. Она несла первую испытательную нагрузку из макетов спутников, но без экипажа.


Что говорит Маск

Владелец компании Илон Маск прокомментировал инцидент с ракетой.

"По предварительным данным, у нас была утечка кислорода/топлива в полости над брандмауэром судового двигателя, которая была достаточно большой, чтобы создать давление, превышающее пропускную способность вентиляции", — написал он.

Он отметил, что кроме двойной проверки на наличие утечек команда добавит к этому объему средства пожаротушения и, возможно, увеличит площадь вентиляционных отверстий. По его словам, следующий запуск состоится уже в феврале.

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Скриншот поста Маска

Напомним, 31 декабря SpaceX запустила в космос партию из 21 интернет-спутника Starlink.

А 16 января компания главы Amazon Джеффа Безоса Blue Origin впервые успешно вывела ракету New Glenn на орбиту Земли.

США Илон Маск космос корабль Starship ракета

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