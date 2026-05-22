SpaseX отменила запуск ракеты Starship из-за ряда проблем

Миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск.

Компания SpaceX отложила запуск ракеты Starship V3 из-за технических неисправностей, которые возникли незадолго до старта. Полет планировали провести с космодрома Starbase в Техасе, однако автоматические системы начали фиксировать ошибки во время финального этапа обратного отсчета. В компании заявили, что новую попытку запуска могут осуществить уже на следующий день, если инженеры устранят все проблемы.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg в пятницу, 22 мая.

В четверг, 21 мая, компания Илона Маска SpaceX должна была провести 12-й испытательный полет ракеты Starship нового поколения. Запуск готовили на площадке Starbase в Южном Техасе, а стартовое окно несколько раз переносили из-за погодных условий и технических трудностей.

Сначала ракета должна была взлететь в 19:00 по местному времени, однако позже запуск перенесли еще на полчаса. Несмотря на сложную погоду, в конце стартового окна над площадкой установилось ясное небо, что позволило компании продолжить подготовку к полету.

Впрочем, когда до старта оставалась примерно минута, автоматические системы начали фиксировать неисправности, из-за чего запуск пришлось отменить.

Менеджер по коммуникациям SpaceX Дэн Хуот сообщил, что инженеры обнаружили сразу несколько технических проблем перед самым стартом.

"Мы рассчитываем сделать еще одну попытку полета завтра, но, разумеется, следите за нашими сообщениями в соцсетях", — добавил он.

По словам представителя компании, среди проблем были неисправность топливопровода, сбой датчика на стартовой башне и вероятные неполадки с системой водяного орошения. Какая именно из этих ошибок стала критической для отмены запуска — пока неизвестно.

В SpaceX также предполагают, что перед новой попыткой запуска может потребоваться повторное пополнение запасов топлива и окислителя в резервуарах возле стартового комплекса.

Комментируя ситуацию, Дэн Хуот отметил, что подобные трудности являются частью испытаний новой системы.

"Новая ракета, новая стартовая площадка — мы много узнаем об этих системах, когда запускаем их впервые, и мы не можем устранить все эти неполадки в последние секунды перед стартом. Но это, по сути, превращает все это в генеральную репетицию", — добавил Хуот.

Этот запуск должен был стать первым полетом модернизированной версии Starship V3 за последние несколько месяцев. Предыдущая версия ракеты — V2 — в 2025 году уже сталкивалась с рядом технических проблем во время испытаний.

Обновленная Starship V3 является самой высокой ракетой в мире — ее высота составляет 124 метра. В SpaceX заявляли, что новая версия станет важным шагом к подготовке реальных миссий в глубокий космос, а не только тестовых запусков и возвратов ракеты.

Новини.LIVE информировали, что в августе 2025 года компания SpaceX успешно провела десятый тестовый запуск ракеты Starship после серии неудачных испытаний. Во время полета корабль отделился от ускорителя, вывел на орбиту макеты спутников Starlink и совершил приводнение в Индийском океане. В то же время ускоритель Super Heavy выполнил ряд тестов и вернулся, приводнившись в Мексиканском заливе.

Новини.LIVE также сообщали, что ранее Илон Маск заявлял, что SpaceX планирует значительно увеличить производство ракет Starship — до трех кораблей в день. Он отмечал, что компания хочет выпускать около 1000 Starship в год. Для этого SpaceX строит крупные производственные комплексы в Техасе и Флориде, где процесс сборки будет максимально автоматизирован.