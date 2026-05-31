SpaceX построит "Золотой купол" Трампа: компания получила контракт

Компания Илона Маска SpaceX получила крупный контрак в сфере обороны. Космчные силы США заключили с компанией соглашение на 4,16 миллиарда долларов для строительства проекта "Золотой купол" американского президента Дональда Трампа.

Отмечается, что "Золотой купол" — это новая система противоракетной обороны, стоимость которой оценивается в 1,2 триллиона долларов в течение 20 лет. Она предусматривает создание спутников, которые будут отслеживать иностранные самолеты и ракеты.

В Космических силах рассказали, эта система будет использовать "передовые космические сенсоры, защищенные и быстрые каналы связи, а также устойчивую наземную обработку данных" для создания глобальной возможности постоянного отслеживания воздушных целей из космоса.

В общем, в рамках этого проекта заключат несколько контрактов и соглашение со SpaceX - первое. Оно предусматривает развертывание "созвездия спутников" до 2028 года.

