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У США побудують протиракетний щит — деталі від Трампа

30 квітня 2025 09:24
Карина Приходько - Редактор
Золотий купол — у США побудують протиракетний щит
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard
Карина Приходько - Редактор

Президент Дональд Трамп анонсував, що у США побудують протиракетний щит, який називатиметься "Золотий купол". Для цього він вже підписав відповідний наказ. 

Про це Дональд Трамп сказав на політичному мітингу у Мічигані, передає Telegram-канал "Donald Trump українською".

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Трамп розповів, що нещодавно підписав наказ про початок будівництва протиракетного щита "Золотий купол" для захисту США від можливого ракетного нападу. 

"Ми називатимемо його "Золотим куполом". У нас був "Залізний купол", але чомусь "Золотий купол" звучить для мене краще. Я не знаю. Можливо, це не так", — сказав президент.

Він запропонував учасникам події проголосувати за кращу назву цього щита. 

"Що тобі більше подобається: "Золотий купол" чи "Залізний купол"? Проголосуймо", — звернувся до американців Трамп.

Нагадаємо, нещодавно у Конгресі США ініціювали імпічмент Трампа. Конгресмени вважають, що він "не бореться за Америку".

Водночас Трамп вважає, що якби не він, то Путін хотів би захопити всю Україну. 

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