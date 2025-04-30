Золотой купол — в США построят противоракетный щит

В США построят противоракетный щит — детали от Трампа
Президент Дональд Трамп анонсировал, что в США построят противоракетный щит, который будет называться "Золотой купол". Для этого он уже подписал соответствующий приказ.
Об этом Дональд Трамп сказал на политическом митинге в Мичигане, передает Telegram-канал "Donald Trump на украинском".
Противоракетный купол в США
Трамп рассказал, что недавно подписал приказ о начале строительства противоракетного щита "Золотой купол" для защиты США от возможного ракетного нападения.
"Мы будем называть его "Золотым куполом". У нас был "Железный купол", но почему-то "Золотой купол" звучит для меня лучше. Я не знаю. Возможно, это не так", — сказал президент.
Он предложил участникам события проголосовать за лучшее название этого щита.
"Что тебе больше нравится: "Золотой купол" или "Железный купол"? Давайте проголосуем", — обратился к американцам Трамп.
Напомним, недавно в Конгрессе США инициировали импичмент Трампа. Конгрессмены считают, что он "не борется за Америку".
В то же время Трамп считает, что если бы не он, то Путин хотел бы захватить всю Украину.
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