Золотой купол — в США построят противоракетный щит

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Президент Дональд Трамп анонсировал, что в США построят противоракетный щит, который будет называться "Золотой купол". Для этого он уже подписал соответствующий приказ.

Об этом Дональд Трамп сказал на политическом митинге в Мичигане, передает Telegram-канал "Donald Trump на украинском".

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Трамп рассказал, что недавно подписал приказ о начале строительства противоракетного щита "Золотой купол" для защиты США от возможного ракетного нападения.

"Мы будем называть его "Золотым куполом". У нас был "Железный купол", но почему-то "Золотой купол" звучит для меня лучше. Я не знаю. Возможно, это не так", — сказал президент.

Он предложил участникам события проголосовать за лучшее название этого щита.

"Что тебе больше нравится: "Золотой купол" или "Железный купол"? Давайте проголосуем", — обратился к американцам Трамп.

Напомним, недавно в Конгрессе США инициировали импичмент Трампа. Конгрессмены считают, что он "не борется за Америку".

В то же время Трамп считает, что если бы не он, то Путин хотел бы захватить всю Украину.