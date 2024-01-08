В США прибічники Палестини зірвали передвиборчий виступ Байдена

Байден під час інциденту в Чарльстоні. Фото: скриншот

У Сполучених Штатах пропалестинські протестувальники зірвали передвиборчий виступ президента країни Джо Байдена. Вони закликали до припинення вогню на Близькому Сході.

Про це повідомляє The Hill.

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Протестувальники зірвали виступ Байдена

Інцидент стався в Чарльстоні, штат Південна Кароліна. Президент США Джо Байден у промові закликав берегти правду. Після цього група молодих людей почали вигукувати, що неприпустимо брехати про конфлікт на Близькому Сході. Вони закликали до припинення вогню в Секторі Гази.

Коли протестувальників вивели, Байден зазначив, що працює з урядом Ізраїлю, аби скоротити присутність Армії оборони Ізраїлю у Секторі Гази.

Дехто підтримав президента

Коли Байден продовжив свій виступ, один з його прихильниць піднялася і вигукнула слова підтримки на адресу президента.

"Ви розуміюча людина. Вони цього не усвідомлюють. Ви молодець", — сказала жінка.

Після цих слів у залі пролунали аплодисменти.

Раніше ми повідомляли, що Конгрес США нарешті узгодив фінансування роботи уряду на 2024 рік. Американський президент наголошує, що час діяти, та наполягає на допомозі Україні.

Нагадуємо, що президент США Джо Байден попередив, що Сполучені Штати ризикують бути втягнутими у прямий конфлікт із Росією, якщо Кремль досягне успіху у війні проти України. За його словами, напруженість зростає.