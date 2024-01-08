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В США сторонники Палестины сорвали предвыборное выступление Байдена

8 января 2024 22:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В США сторонники Палестины сорвали предвыборное выступление Байдена
Байден во время инцидента в Чарльстоне. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Соединенных Штатах пропалестинские протестующие сорвали предвыборное выступление президента страны Джо Байдена. Они призывали к прекращению огня на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает The Hill.

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Протестующие сорвали выступление Байдена

Инцидент произошел в Чарльстоне, штат Южная Каролина. Президент США Джо Байден в речи призвал беречь правду. После этого группа молодых людей начали выкрикивать, что недопустимо врать о конфликте на Ближнем Востоке. Они призывали к прекращению огня в секторе Газа.

Когда протестующих вывели, Байден отметил, что работает с правительством Израиля, чтобы сократить присутствие Армии обороны Израиля в секторе Газа.

Некоторые поддержали президента

Когда Байден продолжил свое выступление, одна из его поклонниц поднялась и воскликнула слова поддержки в адрес президента.

"Вы понимающий человек. Они этого не осознают. Вы молодец", — сказала женщина.

После этих слов в зале раздались аплодисменты.

Ранее мы сообщали, что Конгресс США наконец-то согласовал финансирование работы правительства на 2024 год. Американский президент отмечает, что пора действовать, и настаивает на помощи Украине.

Напомним, что президент США Джо Байден предупредил, что Соединенные Штаты рискуют быть вовлечены в прямой конфликт с Россией, если Кремль добьется успеха в войне против Украины. По его словам, напряженность растет.

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