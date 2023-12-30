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Байден пригорозив, що американські військові можуть бути втягнуті у прямий конфлікт із РФ

30 грудня 2023 02:38
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Байден пригорозив, що американські військові можуть бути втягнуті у прямий конфлікт із РФ
Президент США Джо Байден. Фото: Mark Makela
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Президент США Джо Байден попередив, що Сполучені Штати ризикують бути втягнутими у прямий конфлікт із Росією, якщо Кремль досягне успіху у війні проти України. За його словами, напруженість зростає.

Таку заяву Байден зробив після того, як Росія масовано обстріляла Україну, передає Newsweek.

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За даними українських чиновників, цитованих агентством Reuters, внаслідок нападу щонайменше 31 громадянин загинув та ще 120 отримали поранення.

"Це суворе нагадування світу про те, що після майже двох років цієї руйнівної війни мета Путіна залишається незмінною. Він прагне знищити Україну та підкорити її народ. Його необхідно зупинити", — каже Байден.

Водночас 22-місячна війна посилила напруженість між Росією та членами альянсу НАТО, які підтримали боротьбу України, надавши військову допомогу та озброєння на мільярди доларів. Однак підтримка Києва почала коливатися в таких країнах, як США, де законодавці-республіканці заблокували відправку додаткового фінансування в Україну, якщо не буде досягнуто згоди, яка також збільшить допомогу імміграційній системі Америки.

"Ставки у цій боротьбі виходять далеко за межі України", — повторив у п'ятницю Байден. 

Крім того, він сказав, що українські сили успішно перехопили низку ракет і безпілотників, запущених Росією, завдяки наданим американцями системам ППО, які знаходяться у розпорядженні Києва. Однак він додав, що, якщо законодавці Конгресу не вживуть "термінових заходів у новому році", США не зможуть продовжувати постачати Україні "зброю та життєво важливі системи ППО". 

"Коли диктаторам та автократам дозволяють грубо діяти в Європі, зростає ризик того, що Сполучені Штати будуть безпосередньо втягнуті до неї. І наслідки відіб'ються на всьому світі. Ми не можемо підвести наших союзників та партнерів. Ми не можемо підвести Україну. Історія буде судити лише тих, хто не відповідає на заклик свободи", — наголосив він.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко назвав точну кількість загиблих та поранених після ранкового обстрілу. За його словами, внаслідок обстрілу українських міст є 30 загиблих та понад 160 поранених.

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