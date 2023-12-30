Байден пригрозил, что американские военные могут быть вовлечены в прямой конфликт с РФ
Президент США Джо Байден предупредил, что Соединенные Штаты рискуют быть вовлечены в прямой конфликт с Россией, если Кремль добьется успеха в войне против Украины. По его словам, напряженность растет.
Такое заявление Байден сделал после того, как Россия массово обстреляла Украину, сообщает Newsweek.
Байден отреагировал на массированную атаку по Украине
По данным украинских чиновников, цитируемых агентством Reuters, в результате нападения по меньшей мере 31 гражданин погиб и еще 120 получили ранения.
"Это суровое напоминание мира о том, что после почти двух лет этой разрушительной войны цель Путина остается неизменной. Он стремится уничтожить Украину и покорить ее народ. Его необходимо остановить", — говорит Байден.
В то же время 22-месячная война усилила напряженность между Россией и членами альянса НАТО, поддержавшими борьбу Украины, предоставив военную помощь и вооружение на миллиарды долларов. Однако поддержка Киева начала колебаться в таких странах, как США, где законодатели-республиканцы заблокировали отправку дополнительного финансирования в Украину, если не будет достигнуто соглашение, которое также увеличит помощь иммиграционной системе Америки.
"Ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины ", — повторил в пятницу Байден.
Кроме того, он сказал, что украинские силы успешно перехватили ряд ракет и беспилотников, запущенных Россией, благодаря предоставленным американцами системам ПВО, которые находятся в распоряжении Киева. Однако он добавил, что, если законодатели Конгресса не примут "срочные меры в новом году", США не смогут продолжать поставлять Украине "оружие и жизненно важные системы ПВО".
"Когда диктаторам и автократам позволяют грубо действовать в Европе, возрастает риск того, что Соединенные Штаты будут непосредственно вовлечены в нее. И последствия отразятся во всем мире. Мы не можем подвести наших союзников и партнеров. Мы не можем подвести Украину. История будет судить только тех, кто не отвечает на призыв свободы", — подчеркнул он.
Напомним, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко назвал точное количество погибших и раненых после утренних обстрелов. По его словам, в результате обстрела украинских городов 30 погибших и более 160 раненых.
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