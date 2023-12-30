Байден пригрозил, что американские военные могут быть вовлечены в прямой конфликт с РФ

Президент США Джо Байден. Фото: Mark Makela

Президент США Джо Байден предупредил, что Соединенные Штаты рискуют быть вовлечены в прямой конфликт с Россией, если Кремль добьется успеха в войне против Украины. По его словам, напряженность растет.

Такое заявление Байден сделал после того, как Россия массово обстреляла Украину, сообщает Newsweek.

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По данным украинских чиновников, цитируемых агентством Reuters, в результате нападения по меньшей мере 31 гражданин погиб и еще 120 получили ранения.

"Это суровое напоминание мира о том, что после почти двух лет этой разрушительной войны цель Путина остается неизменной. Он стремится уничтожить Украину и покорить ее народ. Его необходимо остановить", — говорит Байден.

В то же время 22-месячная война усилила напряженность между Россией и членами альянса НАТО, поддержавшими борьбу Украины, предоставив военную помощь и вооружение на миллиарды долларов. Однако поддержка Киева начала колебаться в таких странах, как США, где законодатели-республиканцы заблокировали отправку дополнительного финансирования в Украину, если не будет достигнуто соглашение, которое также увеличит помощь иммиграционной системе Америки.

"Ставки в этой борьбе выходят далеко за пределы Украины ", — повторил в пятницу Байден.

Кроме того, он сказал, что украинские силы успешно перехватили ряд ракет и беспилотников, запущенных Россией, благодаря предоставленным американцами системам ПВО, которые находятся в распоряжении Киева. Однако он добавил, что, если законодатели Конгресса не примут "срочные меры в новом году", США не смогут продолжать поставлять Украине "оружие и жизненно важные системы ПВО".

"Когда диктаторам и автократам позволяют грубо действовать в Европе, возрастает риск того, что Соединенные Штаты будут непосредственно вовлечены в нее. И последствия отразятся во всем мире. Мы не можем подвести наших союзников и партнеров. Мы не можем подвести Украину. История будет судить только тех, кто не отвечает на призыв свободы", — подчеркнул он.

Напомним, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко назвал точное количество погибших и раненых после утренних обстрелов. По его словам, в результате обстрела украинских городов 30 погибших и более 160 раненых.