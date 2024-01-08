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У США узгодили фінансування роботи уряду на 2024 рік, — Байден

8 січня 2024 13:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У США узгодили фінансування роботи уряду на 2024 рік, — Байден
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Конгрес США нарешті узгодив фінансування роботи уряду на 2024 рік. Американський президент наголошує, що час діяти та наполягає на допомозі Україні.

Про це йдеться у заяві президента США Джо Байдена

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У заяві президента США йдеться, що бюджет було погоджено на рівні майже 1,6 трлн доларів, включаючи 886 млрд доларів на оборонні витрати.

"Двопартійний проєкт фінансування, який погодили в Конгресі, наближає нас до того, щоб запобігти непотрібному призупиненню роботи уряду та захистити важливі національні пріоритети", — наголосив Байден. 

Він також подякував лідеру демократичної більшості в сенаті США Чаку Шумеру та його однопартійцеві Хакіму Джефрісу за їхнє лідерство у досягненні цієї структури.

"Тепер республіканці в Конгресі повинні виконувати свою роботу, припинити погрожувати закрити уряд і виконати свій основний обов’язок щодо фінансування важливих пріоритетів внутрішньої та національної безпеки, включаючи мій додатковий запит. Їм час діяти", — підсумував Байден.

Тепер Конгрес має встигнути узгодити конкретні статті видатків до 20 січня — дати можливого шатдауну (припинення фінансування уряду).

Нагадаємо, раніше в адміністрації президента США Джо Байдена заявили про неможливість надання нової військової допомоги Україні до її затвердження американським Конгресом. Там вказують на те, що США надали Україні останній пакет військової допомоги перед новим роком, і поки що грошей більше немає.

Також ми писали, що Пентагон має усі формальні повноваження для виділення військової допомоги Україні у розмірі 4,2 мільярда доларів. Однак остаточне рішення залишається за американським Конгресом, тому що без його ухвали Пентагон не може передати кошти країні, яка перебуває у стані війни.

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