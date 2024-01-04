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У Білому домі констатували відсутність коштів для надання допомоги Україні

4 січня 2024 10:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Військова допомога Україні – у США більше немає грошей
Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Фото: DoD/Staff Sgt. Brittany Chase
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В адміністрації президента США Джо Байдена заявили про неможливість надання нової військової допомоги Україні до її затвердження американським Конгресом. Там вказують на те, що США надали Україні останній пакет військової допомоги перед новим роком, і поки що грошей більше немає.

Про це повідомив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі у рамках брифінгу.

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Кірбі повідомив, що президент США вже підписав останній доступний пакет допомоги, і тепер потрібне додаткове фінансування для продовження підтримки України в галузі безпеки.

"Це кінець наших поточних ресурсів. Необхідне схвалення додаткового пакета допомоги, щоб ми могли продовжити підтримувати Україну в питаннях безпеки", — каже він.

Кірбі також зазначив, що без додаткового фінансування від Конгресу адміністрація не має інших засобів для надання допомоги.

Нагадаємо, що Адміністрація президента США Джо Байдена не виявила жодних доказів зловживання озброєнням, наданим Україні. При цьому США активно намагаються переконати Конгрес та американців у тому, що вся допомога використовується належним чином.

Також ми повідомляли, що ситуація в Україні щодо військової підтримки стає більш нестабільною. Водночас питання щодо фінансування американської допомоги Україні може бути вирішене до лютого 2024 року.

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