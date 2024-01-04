Военная помощь США для Украины - есть ли злоупотребления

Координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби. Фото: AP

Администрация президента США Джо Байдена не обнаружила никаких доказательств злоупотребления вооружением, предоставленным Украине. При этом США активно стараются убедить Конгресс и американцев в том, что вся помощь используется надлежащим образом.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне.

Читайте также:

США не обнаружили злоупотребления военной помощью Украине — детали

"Мы не наблюдаем никаких доказательств отсутствия ответственности или масштабной коррупции со стороны украинской армии", — заявил Кирби.

Кирби также подчеркнул, что США активно взаимодействуют с Украиной по вопросам подотчетности. Для этой цели в Киеве находятся американские специалисты.

"Украинцы осознают нашу потребность в подотчетности. Они поддерживают это и выразили готовность сотрудничать с нами в вопросах обеспечения подотчетности по всем предоставленным системам", — отметил представитель администрации Байдена.

Напомним, что Украина сможет не справиться с отражением вероятных российских атак этой зимой. В первую очередь это связано с тем, что поставки ракет из Соединенных Штатов Америки иссякают.

Также мы сообщали, что ситуация в Украине касательно военной поддержки становится более нестабильной. В то же время вопрос о финансировании американской помощи Украине может быть решен до февраля 2024 года.