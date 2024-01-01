Без помощи США Украина может не отразить зимние атаки РФ, — СМИ

Боец ВСУ рядом с американской РСЗО HIMARS. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Украина сможет не справиться с отражением вероятных российских атак этой зимой. В первую очередь это связано с тем, что поставки ракет из Соединенных Штатов Америки иссякают.

Об этом сообщает The Telegraph.

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Как считают опрошенные изданием эксперты, одной помощи от Евросоюза будет недостаточно, чтобы охватить противовоздушной обороной всю территорию Украины. Поэтому украинские военнослужащие этой зимой будут вынуждены выбирать, какие города защищать от российских ракетных ударов.

Особую обеспокоенность вызывает поставка ракет для американских ЗРК Patriot.

" Им (ВСУ — Ред.) придется нормировать свои боеприпасы даже больше, чем сейчас. Может случиться так, что им придется просто не поражать некоторые цели, потому что их нечем будет перехватить", — сказал военный аналитик Джимми Раштон.

По мнению аналитика, если США и дальше будут медлить, украинской армии придется просто не поражать определенные российские цели, потому что у Украины не будет достаточного количества ЗРК для обороны.

"Понятно, что это ужасное решение, но если действительно могут заканчиваться ракеты для поражения враждебных целей, то придется распределять их, чтобы защитить цели, которые могут быть самыми важными", — отметил Раштон.

Напомним, что ранее британское ежедневное издание Financial Times обнародовало прогнозы на следующий год. В частности, речь идет и о войне в Украине.

В то же время министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил обеспокоенность по поводу возможности того, что Запад может повторить прошлые ошибки по оказанию военной поддержки Украине. По его мнению, Запад рискует оказаться в ситуации, аналогичной событиям Перл-Харбора.