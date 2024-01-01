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Без допомоги США Україна може не відбити зимові атаки РФ, — ЗМІ

1 січня 2024 21:47
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Без допомоги США Україна може не відбити зимові атаки РФ, — ЗМІ
Боєць ЗСУ поруч з американською РСЗВ HIMARS. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Україна зможе не впоратись з відбиттям ймовірних російських атак цією зимою. Насамперед це пов'язано з тим, що постачання ракет зі Сполучених Штатів Америки вичерпуються.

Про це повідомляє The Telegraph.

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Як вважають опитані виданням експерти, однієї допомоги від Євросоюзу буде недостатньо, аби охопити протиповітряною обороною всю територію України. Через що українські військовослужбовці цієї зими будуть змушені обирати, які міста захищати від російських ракетних ударів. 

Особливе занепокоєння викликає постачання ракет до американських ЗРК Patriot.

"Їм (ЗСУ — Ред.) доведеться нормувати свої боєприпаси навіть більше, ніж зараз. Може статися так, що їм доведеться просто не вражати деякі цілі, тому що їх нічим буде перехопити", — сказав військовий аналітик Джиммі Раштон.

На думку аналітика, якщо США й надалі зволікатимуть, українській армії доведеться просто не вражати певні російські цілі, бо Україна не матиме достатню кількість ЗРК для оборони.

"Зрозуміло, що це жахливе рішення, але якщо дійсно можуть закінчуватися ракети для ураження ворожих цілей, то доведеться розподіляти їх, аби захистити цілі, які можуть бути найважливішими", — зазначив Раштон. 

Нагадаємо, що раніше британське щоденне видання Financial Times оприлюднило прогнози на наступний рік. Зокрема, там йдеться і про війну в Україні.

Водночас міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив занепокоєння з приводу можливості того, що Захід може повторити минулі помилки щодо надання військової підтримки Україні. На його думку, Захід ризикує опинитися в ситуації, аналогічній до подій Перл-Гарбора.

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