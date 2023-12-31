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Захід може повторити історичні помилки, допомагаючи Україні, — литовський міністр

31 грудня 2023 20:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Захід може повторити історичні помилки, допомагаючи Україні, — литовський міністр
Глава МЗС Литви Габрієлюс Ландсбергіс. Фото: NTB
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Міністр закордонних справ Литви Габрієлюс Ландсбергіс висловив занепокоєння з приводу можливості того, що Захід може повторити минулі помилки щодо надання військової підтримки Україні. На його думку, Захід ризикує опинитися в ситуації, аналогічній до подій Перл-Харбора.

Про це міністр повідомив у соцмережах.

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Ландсбергіс заявив, що існує ризик повторення минулих невдач.

"Я глибоко переконаний, що якщо ми не здобудемо перемогу над Росією зараз, це означатиме, що ми обрали шлях, який призведе до величезних і непотрібних жертв, перш ніж ми, зрештою, вирішимо активізувати наші дії й здобути перемогу", — каже він.

Також міністр зазначив, що Захід може повторити історію Перл-Харбора. За його словами, це момент в історії, коли проблеми, які відкладаються на завтра, раптово стають терміновими завданнями на сьогодні, але із непомірно високою ціною.

"Ми можемо розглядати це як безпосередню загрозу та почати діяти вже зараз", додав він.

Ландсбергіс також підкреслив, що протягом майже 25 років Захід намагався стримувати "путінський імперіалізм" за допомогою діалогу та дипломатії, тоді як Росія продовжує не поважати кордони та руйнувати міста.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський подякував Президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену, Конгресу та американському народу за новий пакет військової допомоги. Його загальна сума 250 мільйонів доларів

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