Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Запад может повторить исторические ошибки помогая Украине, — литовский министр arrow

Запад может повторить исторические ошибки помогая Украине, — литовский министр

31 декабря 2023 20:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Запад может повторить исторические ошибки помогая Украине, — литовский министр
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Фото: NTB
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис выразил озабоченность по поводу возможности того, что Запад может повторить прошлые ошибки в отношении оказания военной поддержки Украине. По его мнению, Запад рискует оказаться в ситуации, аналогичной событиям Перл-Харбора.

Об этом министр сообщил в соцсетях.

Читайте также:

Литва про поддержку Запада Украине

Ландсбергис заявил, что существует риск повторения прошлых неудач. 

"Я глубоко убежден, что если мы не одержим победу над Россией сейчас, это будет означать, что мы выбрали путь, который приведет к огромным и ненужным жертвам, прежде чем мы, в конечном итоге, решим активизировать наши действия и добиться победы", — говорит он.

Также министр указал, что Запад может повторить историю “Перл-Харбора”. По его словам, это момент в истории, когда проблемы, которые откладываются на завтра, внезапно становятся срочными задачами на сегодня, но с непомерно высокой ценой. 

"Мы можем рассматривать это как непосредственную угрозу и начать действовать уже сейчас", — добавил он.

Ландсбергис также подчеркнул, что на протяжении почти 25 лет Запад пытался сдерживать "путинский империализм" с помощью диалога и дипломатии, в то время как Россия продолжает не уважать границы и разрушать города.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, Конгресс и американский народ за новый пакет военной помощи. Его общая сумма — 250 миллионов долларов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме