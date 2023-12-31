Запад может повторить исторические ошибки помогая Украине, — литовский министр

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Фото: NTB

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис выразил озабоченность по поводу возможности того, что Запад может повторить прошлые ошибки в отношении оказания военной поддержки Украине. По его мнению, Запад рискует оказаться в ситуации, аналогичной событиям Перл-Харбора.

Об этом министр сообщил в соцсетях.

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Ландсбергис заявил, что существует риск повторения прошлых неудач.

"Я глубоко убежден, что если мы не одержим победу над Россией сейчас, это будет означать, что мы выбрали путь, который приведет к огромным и ненужным жертвам, прежде чем мы, в конечном итоге, решим активизировать наши действия и добиться победы", — говорит он.

Также министр указал, что Запад может повторить историю “Перл-Харбора”. По его словам, это момент в истории, когда проблемы, которые откладываются на завтра, внезапно становятся срочными задачами на сегодня, но с непомерно высокой ценой.

"Мы можем рассматривать это как непосредственную угрозу и начать действовать уже сейчас", — добавил он.

Ландсбергис также подчеркнул, что на протяжении почти 25 лет Запад пытался сдерживать "путинский империализм" с помощью диалога и дипломатии, в то время как Россия продолжает не уважать границы и разрушать города.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, Конгресс и американский народ за новый пакет военной помощи. Его общая сумма — 250 миллионов долларов