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Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи на 250 млн долларов

28 декабря 2023 14:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский поблагодарил США за новый пакет военной помощи на 250 млн долларов
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, Конгресс и американский народ за новый пакет военной помощи. Его общая сумма — 250 миллионов долларов.

Об этом Владимир Зеленский написал в соцсети X.

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По словам главы государства, дополнительные ракеты и компоненты для ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы, средства разминирования и другое оборудование удовлетворят насущные потребности Украины.

Зеленский отметил, что лидерство США в коалиции из более 50 стран, которые оказывают военную помощь стране, имеет решающее значение для противодействия террору и агрессии не только в Украине, но и во всем мире.

"В течение этого года США предоставили 34 пакета военной помощи на сумму более 24 миллиардов долларов. "Петриоты", "Абрамсы", бронемашины, ATACMS, DPICM, ПВО, ракеты, артиллерийские снаряды, средства разминирования и другое критически важное оборудование. Было принято историческое решение о предоставлении Украине истребителей F-16. Мы всегда будем благодарны за всю эту поддержку", — отметил Зеленский.

Он добавил, чтобы защитить свободу и безопасность не только в Украине и Европе, но и в США, мир должен и дальше как можно сильнее и решительнее противодействовать российской агрессии.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Соединенные Штаты Америки вчера объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Стоимость пакета — 250 миллионов долларов.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских защитников за борьбу против врага — России. Он заявил, что приоритет остается неизменным — укреплять государство и защищать людей.

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