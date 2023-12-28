Зеленський подякував США за новий пакет військової допомоги на 250 млн доларів
Президент України Володимир Зеленський подякував Президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену, Конгресу та американському народу за новий пакет військової допомоги. Його загальна сума — 250 мільйонів доларів.
Про це Володимир Зеленський написав у соцмережі X.
Нова військова допомога від США
За словами глава держави, додаткові ракети та компоненти для ППО, протитанкова зброя, боєприпаси, засоби розмінування й інше обладнання задовольнять найнагальніші потреби України.
Зеленський наголосив, що лідерство США в коаліції з понад 50 країн, які надають військову допомогу країні, має вирішальне значення для протидії терору та агресії не лише в Україні, але й в усьому світі.
"Протягом цього року США надали 34 пакети військової допомоги на суму понад 24 мільярди доларів. "Петріоти", "Абрамси", бронемашини, ATACMS, DPICM, ППО, ракети, артилерійські снаряди, засоби розмінування й інше критично важливе обладнання. Було ухвалено історичне рішення про надання Україні винищувачів F-16. Ми завжди будемо вдячні за всю цю підтримку", — зазначив Зеленський.
Він додав, щоб захистити свободу й безпеку не лише в Україні та Європі, але й у США, світ повинен і надалі якомога сильніше та рішучіше протидіяти російській агресії.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки вчора оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги. Вартість пакета — 250 мільйонів доларів.
Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський подякував українським захисникам за боротьбу проти ворога — Росії. Він заявив, що пріоритет залишається незмінним — зміцнювати державу та захищати людей.
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