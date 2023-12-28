Зеленський подякував США за новий пакет військової допомоги на 250 млн доларів

Президент України Володимир Зеленський та Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis

Президент України Володимир Зеленський подякував Президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену, Конгресу та американському народу за новий пакет військової допомоги. Його загальна сума — 250 мільйонів доларів.

Про це Володимир Зеленський написав у соцмережі X.

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За словами глава держави, додаткові ракети та компоненти для ППО, протитанкова зброя, боєприпаси, засоби розмінування й інше обладнання задовольнять найнагальніші потреби України.

Зеленський наголосив, що лідерство США в коаліції з понад 50 країн, які надають військову допомогу країні, має вирішальне значення для протидії терору та агресії не лише в Україні, але й в усьому світі.

"Протягом цього року США надали 34 пакети військової допомоги на суму понад 24 мільярди доларів. "Петріоти", "Абрамси", бронемашини, ATACMS, DPICM, ППО, ракети, артилерійські снаряди, засоби розмінування й інше критично важливе обладнання. Було ухвалено історичне рішення про надання Україні винищувачів F-16. Ми завжди будемо вдячні за всю цю підтримку", — зазначив Зеленський.

Він додав, щоб захистити свободу й безпеку не лише в Україні та Європі, але й у США, світ повинен і надалі якомога сильніше та рішучіше протидіяти російській агресії.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки вчора оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги. Вартість пакета — 250 мільйонів доларів.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський подякував українським захисникам за боротьбу проти ворога — Росії. Він заявив, що пріоритет залишається незмінним — зміцнювати державу та захищати людей.