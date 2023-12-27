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США надали Україні пакет допомоги на 250 мільйонів доларів

27 грудня 2023 22:31
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Ілля Рябінін
редактор
США надали Україні пакет допомоги на 250 мільйонів доларів
Завантаження військово-транспортного літака С-17 Globemaster. Фото: оф.сайт Міноборони США
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Сполучені Штати  Америки сьогодні оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги. Вартість пакета — 250 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Міністерство оборони США.

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В повідомленні зазначається, що цей пакет включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання, аби допомогти Україні протистояти російській агресії. 

В пакет допомоги увійшли:

  • додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;
  • ПЗРК Stinger;
  • компоненти для обслуговування систем ППО;
  • додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • протитанкові комплекси TOW;
  • протитанкові системи "Джавелін" та AT-4;
  • понад 15 мільйонів набоїв до стрілецької зброї;
  • підривні боєприпаси;
  • запчастини до техніки;
  • тактико-медичне обладнання;
  • обладнання для обслуговування зброї, та інше.

"Допомога Україні — це розумна інвестиція в нашу національну безпеку. Це стримує потенційну агресію в інших частинах світу, одночасно зміцнюючи нашу оборонно-промислову базу та створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу", — йдеться в повідомленні Пентагону.

Нагадаємо, що раніше ЗСУ отримали нову партію військової допомоги від Литви, в яку увійшло польове обладнання та десятки тисяч одиниць сухих пайків. Також не так давно Німеччина передала Україні додаткові самохідні зенітки Gepard та десятки тисяч снарядів. 

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