США надали Україні пакет допомоги на 250 мільйонів доларів

Завантаження військово-транспортного літака С-17 Globemaster. Фото: оф.сайт Міноборони США

Сполучені Штати Америки сьогодні оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги. Вартість пакета — 250 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Міністерство оборони США.

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В повідомленні зазначається, що цей пакет включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання, аби допомогти Україні протистояти російській агресії.

В пакет допомоги увійшли:

додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;

ПЗРК Stinger;

компоненти для обслуговування систем ППО;

додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

протитанкові комплекси TOW;

протитанкові системи "Джавелін" та AT-4;

понад 15 мільйонів набоїв до стрілецької зброї;

підривні боєприпаси;

запчастини до техніки;

тактико-медичне обладнання;

обладнання для обслуговування зброї, та інше.

"Допомога Україні — це розумна інвестиція в нашу національну безпеку. Це стримує потенційну агресію в інших частинах світу, одночасно зміцнюючи нашу оборонно-промислову базу та створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу", — йдеться в повідомленні Пентагону.

Нагадаємо, що раніше ЗСУ отримали нову партію військової допомоги від Литви, в яку увійшло польове обладнання та десятки тисяч одиниць сухих пайків. Також не так давно Німеччина передала Україні додаткові самохідні зенітки Gepard та десятки тисяч снарядів.