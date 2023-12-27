США надали Україні пакет допомоги на 250 мільйонів доларів
Сполучені Штати Америки сьогодні оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги. Вартість пакета — 250 мільйонів доларів.
Про це повідомляє Міністерство оборони США.
Новий пакет допомоги від США
В повідомленні зазначається, що цей пакет включає додаткові засоби протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси, протитанкову зброю та інше обладнання, аби допомогти Україні протистояти російській агресії.
В пакет допомоги увійшли:
- додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS;
- ПЗРК Stinger;
- компоненти для обслуговування систем ППО;
- додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- протитанкові комплекси TOW;
- протитанкові системи "Джавелін" та AT-4;
- понад 15 мільйонів набоїв до стрілецької зброї;
- підривні боєприпаси;
- запчастини до техніки;
- тактико-медичне обладнання;
- обладнання для обслуговування зброї, та інше.
"Допомога Україні — це розумна інвестиція в нашу національну безпеку. Це стримує потенційну агресію в інших частинах світу, одночасно зміцнюючи нашу оборонно-промислову базу та створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу", — йдеться в повідомленні Пентагону.
Нагадаємо, що раніше ЗСУ отримали нову партію військової допомоги від Литви, в яку увійшло польове обладнання та десятки тисяч одиниць сухих пайків. Також не так давно Німеччина передала Україні додаткові самохідні зенітки Gepard та десятки тисяч снарядів.
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