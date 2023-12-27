США предоставили Украине пакет помощи на 250 миллионов долларов
Соединенные Штаты Америки сегодня объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Стоимость пакета — 250 миллионов долларов.
Об этом сообщает Министерство обороны США.
Новый пакет помощи от США
В сообщении отмечается, что этот пакет включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии.
В пакет помощи вошли:
- дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;
- ПЗРК Stinger;
- компоненты для обслуживания систем ПВО;
- дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- противотанковые комплексы TOW;
- противотанковые системы "Джавелин" и AT-4;
- более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- взрывчатые спецсредства;
- запчасти к технике;
- тактико-медицинское оборудование;
- оборудование для обслуживания и оружия и прочее.
"Помощь Украине — это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это сдерживает потенциальную агрессию в других частях мира, одновременно укрепляя нашу оборонно-промышленную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа", — говорится в сообщении Пентагона.
Напомним, ранее ВСУ получили новую партию военной помощи от Литвы, в которую вошло полевое оборудование и десятки тысяч единиц сухих пайков. Также недавно Германия передала Украине дополнительные самоходные зенитки Gepard и десятки тысяч снарядов.
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