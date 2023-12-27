Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow США предоставили Украине пакет помощи на 250 миллионов долларов arrow

США предоставили Украине пакет помощи на 250 миллионов долларов

27 декабря 2023 22:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
США предоставили Украине пакет помощи на 250 миллионов долларов
Загрузка военно-транспортного самолета С-17 Globemaster. Фото: оф.сайт Минобороны США
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Соединенные Штаты Америки сегодня объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Стоимость пакета — 250 миллионов долларов.

Об этом сообщает Министерство обороны США.

Читайте также:

Новый пакет помощи от США

В сообщении отмечается, что этот пакет включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии.

В пакет помощи вошли:

  • дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;
  • ПЗРК Stinger;
  • компоненты для обслуживания систем ПВО;
  • дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • противотанковые комплексы TOW;
  • противотанковые системы "Джавелин" и AT-4;
  • более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • взрывчатые спецсредства;
  • запчасти к технике;
  • тактико-медицинское оборудование;
  • оборудование для обслуживания и оружия и прочее.

"Помощь Украине — это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это сдерживает потенциальную агрессию в других частях мира, одновременно укрепляя нашу оборонно-промышленную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа", — говорится в сообщении Пентагона.

Напомним, ранее ВСУ получили новую партию военной помощи от Литвы, в которую вошло полевое оборудование и десятки тысяч единиц сухих пайков. Также недавно Германия передала Украине дополнительные самоходные зенитки Gepard и десятки тысяч снарядов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

15 декабря 2023

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

14 декабря 2023

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

15 декабря 2023

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

15 декабря 2023

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

15 декабря 2023
Новость с фото

16:34 С глубин океана возле Антарктиды подняли неизвестное существо, похожее на инопланетное

Актуальное по теме