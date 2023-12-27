США предоставили Украине пакет помощи на 250 миллионов долларов

Загрузка военно-транспортного самолета С-17 Globemaster. Фото: оф.сайт Минобороны США

Соединенные Штаты Америки сегодня объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Стоимость пакета — 250 миллионов долларов.

Об этом сообщает Министерство обороны США.

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В сообщении отмечается, что этот пакет включает в себя дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, противотанковое оружие и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии.

В пакет помощи вошли:

дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;

ПЗРК Stinger;

компоненты для обслуживания систем ПВО;

дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

противотанковые комплексы TOW;

противотанковые системы "Джавелин" и AT-4;

более 15 миллионов патронов к стрелковому оружию;

взрывчатые спецсредства;

запчасти к технике;

тактико-медицинское оборудование;

оборудование для обслуживания и оружия и прочее.

"Помощь Украине — это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это сдерживает потенциальную агрессию в других частях мира, одновременно укрепляя нашу оборонно-промышленную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа", — говорится в сообщении Пентагона.

Напомним, ранее ВСУ получили новую партию военной помощи от Литвы, в которую вошло полевое оборудование и десятки тысяч единиц сухих пайков. Также недавно Германия передала Украине дополнительные самоходные зенитки Gepard и десятки тысяч снарядов.