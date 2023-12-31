Чи продовжать США та ЄС надавати фінансову допомогу Україні — прогноз Financial Times

Конгрес США. Фото: AP

Британське щоденне видання Financial Times оприлюднило прогнози на наступний рік. Зокрема, там йдеться і про війну в Україні.

Прогноз опублікували на сайті газети Financial Times.

Читайте також:

Прогноз на 2024 рік

Президентські вибори в США — чи виграє Дональд Трамп вибори

У FT вважають, що Дональду Трампу не вдасться стати президентом США. Але якщо припустити, що юридичні перешкоди для участі у виборах вдасться подолати — його кампанія проти чинного президента Джо Байдена може стати "найогиднішими" виборами в історії США.

Інфляція в США — чи вдасться здійснити "м’яку посадку" економіки

У короткостроковій перспективі США вдасться призупинити інфляцію — цього року вже було зафіксовано її зниження, що стало несподіванкою. Водночас економічне зростання перевищило очікування, попри прогнози більшості економістів.

Ситуація з високими споживчими витратами і контрольованим зростанням заробітної плати призвела до "м’якої посадки" економіки, яка може тривати впродовж наступних кількох місяців.

Війна в Україні — чи продовжать США та ЄС надавати фінансову допомогу

На тлі того, що наприкінці 2023 року контрнаступ України сповільнився, військова та фінансова підтримка стали спірним питанням у США.

Адміністрація Байдена сповнена рішучості продовжувати підтримку: угода з республіканцями в Конгресі може передбачати поступки щодо безпеки кордонів США в обмін на розширення допомоги Україні.

Водночас може постати ще один виклик, якщо президентські вибори виграє Дональд Трамп.

Своєю чергою лідери ЄС на початку 2024 року повинні знайти способи обійти вето Угорщини на пакет фінансової допомоги у 50 млрд євро.

Проте через те, що Україна, найімовірніше, намагатиметься здійснити військовий прорив, в західних країнах може зрости тиск до переговорів з Москвою.

Війна між Ізраїлем та ХАМАС — чи можливий регіональний конфлікт

Аналітики видання, вважають що війна між терористами ХАМАСу та Ізраїлем не спровокує регіональний конфлікт. Уряд прем’єра Ізраїлю Нетаньягу чітко дав зрозуміти, що не буде більше жити з бойовиками "Хезболли" на кордоні, але сподівається, що дипломатичний тиск стримає ситуацію.

Наразі ані США, ані Іран не бажають ширшого регіонального конфлікту, навіть якщо бойові дії між "Хезболлою" та Ізраїлем посиляться, але ситуація продовжує залишатися "тривожно нестабільною".

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Європейський союз на саміті, який відбудеться на початку 2024 року, може обійти вето Будапешта щодо допомоги Україні в рамках переглянутого довгострокового бюджету. Тоді ЄС повторно голосуватиме за виділення 50 млрд євро для Києва.

Також ми писали, що ЄС може позбавити Угорщину права голосу, щоб схвалити для України пакет допомоги на 50 млрд євро у 2024-2027 роках. Угорський прем'єр Віктор Орбан ніяк не хоче поступитись та проголосувати "за".