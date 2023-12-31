Продолжат ли США и ЕС оказывать финансовую помощь Украине — прогноз Financial Times

Конгресс в США. Фото: AP

Британское ежедневное издание Financial Times обнародовало прогнозы на следующий год. В частности, там идет речь и о войне в Украине.

Прогноз опубликовали на сайте газеты Financial Times.

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Прогноз на 2024 год

Президентские выборы в США — выиграет ли Дональд Трамп выборы

В FT считают, что Дональду Трампу не удастся стать президентом США. Но если предположить, что юридические препятствия для участия в выборах удастся преодолеть — его кампания против действующего президента Джо Байдена может стать самыми "отвратительными" выборами в истории США.

Инфляция в США — удастся ли совершить "мягкую посадку" экономики

В краткосрочной перспективе США удастся приостановить инфляцию — в этом году уже было зафиксировано ее понижение, что стало неожиданностью. В то же время, экономический рост превысил ожидания, несмотря на прогнозы большинства экономистов.

Ситуация с высокими потребительскими затратами и контролируемым ростом заработной платы привела к "мягкой посадке" экономики, которая может продолжаться в течение следующих нескольких месяцев.

Война в Украине — продолжат ли США и ЕС оказывать финансовую помощь

На фоне того, что в конце 2023 контрнаступление Украины замедлилось, военная и финансовая поддержка стали спорным вопросом в США.

Администрация Байдена полна решимости продолжать поддержку : соглашение с республиканцами в Конгрессе может предусматривать уступки по безопасности границ США в обмен на расширение помощи Украине.

В то же время, может возникнуть еще один вызов, если президентские выборы выиграет Дональд Трамп.

В свою очередь, лидеры ЕС в начале 2024 года должны найти способы обойти вето Венгрии на пакет финансовой помощи в 50 млрд евро.

Однако из-за того, что Украина, скорее всего, будет пытаться совершить военный прорыв, в западных странах может возрасти давление на переговоры с Москвой.

Война между Израилем и ХАМАС — возможен ли региональный конфликт

Аналитики издания считают, что война между террористами ХАМАС и Израилем не спровоцирует региональный конфликт. Правительство премьера Израиля Нетаньяху четко дало понять, что не будет больше жить с боевиками "Хезболлы" на границе, но надеется, что дипломатическое давление сдержит ситуацию.

Ни США, ни Иран не желают более широкого регионального конфликта, даже если боевые действия между "Хезболлой" и Израилем усилятся, но ситуация продолжает оставаться "тревожно нестабильной".

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз на саммите, который состоится в начале 2024 года, может обойти вето Будапешта о помощи Украине в рамках пересмотренного долгосрочного бюджета. Тогда ЕС будет повторно голосовать за выделение 50 млрд евро для Киева.

Также мы писали, что ЕС может лишить Венгрию права голоса, чтобы одобрить для Украины пакет помощи на 50 млрд. евро в 2024-2027 годах. Венгерский премьер Виктор Орбан никак не хочет уступить и проголосовать "за".