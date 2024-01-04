Військова допомога США для України – чи є зловживання

Координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Фото: AP

Адміністрація президента США Джо Байдена не виявила жодних доказів зловживання озброєнням, наданим Україні. При цьому США активно намагаються переконати Конгрес та американців у тому, що вся допомога використовується належним чином.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі на брифінгу у Вашингтоні.

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"Ми не спостерігаємо жодних доказів відсутності відповідальності чи масштабної корупції з боку української армії", — заявив Кірбі.

Кірбі також наголосив, що США активно взаємодіють з Україною з питань підзвітності. Для цієї мети у Києві перебувають американські фахівці.

"Українці усвідомлюють нашу потребу у підзвітності. Вони підтримують це і висловили готовність співпрацювати з нами у питаннях забезпечення підзвітності за всіма наданими системами", — зазначив представник адміністрації Байдена.

Нагадаємо, що Україна зможе не впоратися із відображенням ймовірних російських атак цієї зими. Насамперед це пов'язано з тим, що постачання ракет зі Сполучених Штатів Америки вичерпуються.

Також ми повідомляли, що ситуація в Україні щодо військової підтримки стає більш нестабільною. Водночас питання щодо фінансування американської допомоги Україні може бути вирішене до лютого 2024 року.