Франция изменит характер предоставления оружия Украине, — посол

Посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер. Фото: Francetvinfo

Франция будет продолжать предоставлять военную технику Украине. В дальнейшем планируется начать производить необходимую технику уже на территории нашего государства.

Об этом сообщил посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер.

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Франция будет предоставлять военную технику Украине

"Французская поддержка в поставке военной техники, естественно, продолжается. Она постепенно изменит свой характер, поскольку цель состоит в том, чтобы производить больше оружия в Украине, а не действовать исключительно за счет пожертвований или закупок", — сказал он.

Весьер подчеркнул, что для перехода от одной стратегии к другой нужно некоторое время. Также он добавил, что во Франции есть политическая поддержка такой стратегии. В частности, такую поддержку обеспечивает министр иностранных дел страна Катрин Колонна.

Посол также напомнил, что Колонна регулярно посещает Украину, она уже совершила пять таких визитов.

Ранее мы сообщали, что посол США в Эстонии Джордж Кент заявил, что Соединенные Штаты будут оказывать Украине безопасность и поддерживать ее в осуждении военных преступлений России на международном уровне. Кроме того, посол напомнил, что Украина за 15 месяцев получила половину суммы израсходованной на Афганистан в течение 20 лет.

Напомним, что немецкий концерн Rheinmetall хочет предоставить Украине значительное количество артиллерийских боеприпасов. Гендиректор заявил, что планируется производить до 600 тысяч снарядов в год.