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Франція змінить характер надання зброї Україні, — посол

2 січня 2024 14:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Франція змінить характер надання зброї Україні, — посол
Посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр. Фото: Francetvinfo
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Франція продовжуватиме надавати військову техніку Україні. В подальшому планується почати виробляти необхідну техніку вже на території нашої держави.

Про це повідомив посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр.

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"Французька підтримка у постачанні військової техніки, природно, триває. Воно поступово змінить свій характер, оскільки мета полягає у тому, щоб виробляти більше зброї в Україні, а не діяти виключно за рахунок пожертв або закупівель", сказав він.

Весьєр наголосив, що для переходу від однієї стратегії до іншої потрібен деякий час. Також він додав, що у Франції є політична підтримка такої стратегії. Зокрема таку підтримку забезпечує міністр закордонних справ країна Катрін Колонна.

Посол також нагадав, що Колонна регулярно відвідує Україну, вона вже здійснила п'ять таких візитів.

Раніше ми повідомляли, що посол США в Естонії Джордж Кент заявив, що Сполучені Штати надаватимуть Україні безпекову допомогу й підтримуватимуть її в засудженні воєнних злочинів Росії на міжнародному рівні. Крім того, посол нагадав, що Україна за 15 місяців отримала половину суми витраченої на Афганістан упродовж 20 років.

Нагадуємо, що німецький концерн Rheinmetall хоче надати Україні значну кількість артилерійських боєприпасів. Гендиректор заявив, що планується виробляти до 600 тисяч снарядів на рік.

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