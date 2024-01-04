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В Белом доме констатировали отсутствие средств для предоставления помощи Украине

4 января 2024 10:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Военная помощь Украине - у США больше нет денег
Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Фото: DoD / Staff Sgt. Brittany Chase
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В администрации президента США Джо Байдена заявили о невозможности предоставления новой военной помощи Украине до ее утверждения американским Конгрессом. Там указывают на то, что США предоставили Украине последний пакет военной помощи перед новым годом и пока денег больше нет.

ОБ этом сообщил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби в рамках брифинга.

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У США больше нет денег для предоставления помощи Украине

Кирби сообщил, что президент США уже подписал последний доступный пакет помощи, и теперь требуется дополнительное финансирование для продолжения поддержки Украины в области безопасности.

"Это конец наших текущих ресурсов. Необходимо одобрение дополнительного пакета помощи, чтобы мы могли продолжить поддерживать Украину в вопросах безопасности", — говорит он.

Кирби также отметил, что без дополнительного финансирования от Конгресса администрация не имеет других средств для предоставления помощи.

Напомним, что Администрация президента США Джо Байдена не обнаружила никаких доказательств злоупотребления вооружением, предоставленным Украине. При этом США активно стараются убедить Конгресс и американцев в том, что вся помощь используется надлежащим образом. 

Также мы сообщали, что ситуация в Украине касательно военной поддержки становится более нестабильной. В то же время вопрос о финансировании американской помощи Украине может быть решен до февраля 2024 года.

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