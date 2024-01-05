Пентагон планує надати військову допомогу Україні — за яких умов це можливо

Речник Пентагону Патрік Райдер. Фото: Associated Press

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки має усі формальні повноваження для виділення військової допомоги Україні у розмірі 4,2 мільярда доларів. Однак остаточне рішення залишається за американським Конгресом, тому що без його ухвали Пентагон не може передати кошти країні, яка перебуває у стані війни.

Про це на відеобрифінгу повідомив речник Пентагону Патрік Райдер.

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"У нас є повноваження витрачати приблизно 4,2 млрд доларів з наявних фондів, але ми не маємо можливості поповнювати запаси", — підкреслив Райдер.

Також речник зазначив, що кошти для військової допомоги Україні були витрачені. Райдер сказав, що він має увазі президентську програму передачі озброєнь, завдяки якій планується надсилання зброї зі складів США.

За його словами, наразі триває робота з Конгресом. Відомства вирішують питання щодо надання Україні військової допомоги, а також Пентагон закликав Когрес ухвалити запропонований адміністрацією президента США Джо Байдена проєкт про додаткове фінансування для України.

Нагадаємо, керівник пресслужби Держдепу Меттью Міллер заявив, що США продовжать підтримувати Україну у війні з Росією скільки буде потрібно. Але рівень підтримки вже не зможе відповідати рівню 2022 та 2023 років.

Додамо, в адміністрації президента США Джо Байдена заявили про неможливість надання нової військової допомоги Україні до її затвердження американським Конгресом. Там зазначають на те, що США надали Україні останній пакет військової допомоги перед новим роком, і поки що грошей більше немає.

Також ми писали, що Білий дім не виявив жодних доказів зловживання озброєнням, наданим Україні. При цьому США активно намагаються переконати Конгрес та американців у тому, що вся допомога використовується належним чином.