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Пентагон планирует предоставить военную помощь Украине — при каких условиях это возможно

5 января 2024 10:00
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Пентагон планирует предоставить военную помощь Украине — при каких условиях это возможно
Спикер Пентагона Патрик Райдер. Фото: Associated Press
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки имеет все формальные полномочия для выделения военной помощи Украине в размере 4,2 миллиарда долларов. Однако окончательное решение остается за американским Конгрессом, потому что без его постановления Пентагон не может передать средства стране, которая находится в состоянии войны.

Об этом на видеобрифинге сообщил представитель Пентагона Патрик Райдер.

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"У нас есть полномочия тратить примерно 4,2 млрд долларов из имеющихся фондов, но мы не имеем возможности пополнять запасы", — подчеркнул Райдер.

Также спикер указал, что средства для военной помощи Украине были потрачены. Райдер сказал, что он подразумевает президентскую программу передачи вооружений, благодаря которой планируется отправка оружия со складов США.

По его словам, сейчас идет работа с Конгрессом. Ведомства решают вопрос о предоставлении Украине военной помощи, а также Пентагон призвал Конгресс принять предложенный администрацией президента США Джо Байдена проект о дополнительном финансировании для Украины.

Напомним, руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США продолжат поддерживать Украину в войне с Россией сколько потребуется. Но уровень поддержки уже не может соответствовать уровню 2022 и 2023 годов.

Добавим, в администрации президента США Джо Байдена заявили о невозможности предоставления новой военной помощи Украине до ее утверждения американским Конгрессом. Там указывают на то, что США предоставили Украине последний пакет военной помощи перед новым годом, и пока денег больше нет.

Также мы писали, что Белый дом не нашел никаких доказательств злоупотребления вооружением, предоставленным Украине. При этом США активно пытаются убедить Конгресс и американцев, что вся помощь используется должным образом.

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