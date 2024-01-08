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Конгрес США досяг угоди, яка допоможе уникнути шатдауну — подробиці

8 січня 2024 04:44
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Конгрес США досяг угоди, яка допоможе уникнути шатдауну — подробиці
Палата представників США. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Конгрес США зумів досягнути угоди щодо фінансування уряду 2024 року. Зазначається, що це рішення допоможе уникнути шатдауну.

Про це пише Reuters.

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Як передає видання, республіканці та демократи у Конгресі США досягли угоди про федеральні витрати у 2024 році, щоб запобігти частковій зупинці уряду ("шатдауну").

"Загальна цифра включає $886 мільярдів на оборону та $704 мільярди на витрати, не пов’язані з обороною", — йдеться у повідомленні.

Водночас президент Джо Байден заявив, що даний проєкт наближає американців до того, "щоб запобігти непотрібному призупиненню роботи уряду та захистити важливі національні пріоритети.

"Він відкидає серйозні скорочення програм, на які розраховують працьовиті сім’ї, і забезпечує шлях до ухвалення законопроєктів про фінансування на цілий рік, які відповідають інтересам американського народу та не містять будь-якої крайньої політики", – йдеться у заяві очільника Білого дому.

Раніше ми писали, що в адміністрації президента США Джо Байдена заявили про неможливість надання нової військової допомоги Україні до її затвердження американським Конгресом. Там вказують на те, що США надали Україні останній пакет військової допомоги перед новим роком, і поки що грошей більше немає.

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