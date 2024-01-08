Конгресс США достиг соглашения, которое поможет избежать шатдауна — подробности

Палата представителей США. Фото: Reuters

Конгресс США сумел достичь соглашения по финансированию правительства в 2024 году. Это решение поможет избежать шатдауна.

Об этом пишет Reuters.

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Как передает издание, республиканцы и демократы в Конгрессе США достигли соглашения о федеральных расходах в 2024 году, чтобы предотвратить частичную остановку правительства ("шатдауна").

"Общая цифра включает $886 миллиардов на оборону и $704 миллиарда на расходы, не связанные с обороной", — говорится в сообщении.

В то же время президент Джо Байден заявил, что данный проект приближает американцев к тому, чтобы "предотвратить ненужную приостановку работы правительства и защитить важные национальные приоритеты".

"Он исключает серьезные сокращения программ, на которые рассчитывают трудолюбивые семьи, и обеспечивает путь к принятию законопроектов о финансировании на целый год, которые отвечают интересам американского народа и не содержат какой-либо крайней политики", — говорится в заявлении главы Белого дома.

Ранее мы писали, что в администрации президента США Джо Байдена заявили о невозможности предоставления новой военной помощи Украине к ее утверждению американским Конгрессом. Там указывают на то, что США предоставили Украине последний пакет военной помощи перед новым годом, и пока денег больше нет.