Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Конгресс США достиг соглашения, которое поможет избежать шатдауна — подробности arrow

Конгресс США достиг соглашения, которое поможет избежать шатдауна — подробности

8 января 2024 04:44
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Конгресс США достиг соглашения, которое поможет избежать шатдауна — подробности
Палата представителей США. Фото: Reuters
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Конгресс США сумел достичь соглашения по финансированию правительства в 2024 году. Это решение поможет избежать шатдауна.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также:

США достигнут согласия по финансированию

Как передает издание, республиканцы и демократы в Конгрессе США достигли соглашения о федеральных расходах в 2024 году, чтобы предотвратить частичную остановку правительства ("шатдауна").

"Общая цифра включает $886 миллиардов на оборону и $704 миллиарда на расходы, не связанные с обороной", — говорится в сообщении.

В то же время президент Джо Байден заявил, что данный проект приближает американцев к тому, чтобы "предотвратить ненужную приостановку работы правительства и защитить важные национальные приоритеты".

"Он исключает серьезные сокращения программ, на которые рассчитывают трудолюбивые семьи, и обеспечивает путь к принятию законопроектов о финансировании на целый год, которые отвечают интересам американского народа и не содержат какой-либо крайней политики", — говорится в заявлении главы Белого дома.

Ранее мы писали, что в администрации президента США Джо Байдена заявили о невозможности предоставления новой военной помощи Украине к ее утверждению американским Конгрессом. Там указывают на то, что США предоставили Украине последний пакет военной помощи перед новым годом, и пока денег больше нет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме