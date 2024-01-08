В США согласовали финансирование работы правительства на 2024 год, — Байден

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Leah Millis

Конгресс США наконец-то согласовал финансирование работы правительства на 2024 год. Американский президент отмечает, что пора действовать и настаивает на помощи Украине.

Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

Читайте также:

Бюджет США на 2024 год

В заявлении президента США говорится, что бюджет был согласован на уровне почти 1,6 трлн. долларов, включая 886 млрд долларов на оборонные расходы.

"Двухпартийный проект финансирования, который согласовали в Конгрессе, приближает нас к тому, чтобы предотвратить ненужную приостановку работы правительства и защитить важные национальные приоритеты", — подчеркнул Байден.

Он также поблагодарил лидера демократического большинства в сенате США Чака Шумера и его однопартийца Хакима Джефриса за их лидерство в достижении этой структуры.

"Теперь республиканцы в Конгрессе должны выполнять свою работу, прекратить угрожать закрыть правительство и выполнить свою основную обязанность по финансированию важных приоритетов внутренней и национальной безопасности, включая мой дополнительный запрос. Им пора действовать", — подытожил Байден.

Теперь Конгресс должен успеть согласовать конкретные статьи расходов до 20 января — дать возможный шатдаун (прекращение финансирования правительства).

Напомним, ранее в администрации президента США Джо Байдена заявили о невозможности предоставления новой военной помощи Украине к ее утверждению американским Конгрессом. Там указывают на то, что США предоставили Украине последний пакет военной помощи перед новым годом, и пока денег больше нет.

Также мы писали, что у Пентагона есть все формальные полномочия для выделения военной помощи Украине в размере 4,2 миллиарда долларов. Однако окончательное решение остается за американским Конгрессом, потому что без его постановления Пентагон не может передать деньги стране, которая находится в состоянии войны.