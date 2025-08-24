Відео
Головна Новини дня В Софійському соборі відбулася молитва за Україну — відео

В Софійському соборі відбулася молитва за Україну — відео

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 15:02
В Софійському соборі помолилися за мир для України
Молитва за Україну в Софійському соборі 24 серпня 2025 року. Фото: ОПУ

У неділю, 24 серпня, з нагоди Дня Незалежності Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у молитві за Україну. Захід відбувся в Софійському соборі.

Про це повідомив глава держави в Telegram.

У Софійському соборі помолилися за мир для України

"Спільна молитва в Софійському соборі за мир для наших людей, за мир для України. Молимося за наших воїнів, за майбутнє нашої держави — безпечне, мирне майбутнє", — написав Зеленський.

Молитва за Україну 24 серпня
Молитва за Україну в Софійському соборі 24 серпня 2025 року. Фото: Зеленський/Telegram

Зазначимо, що молитви виголосили предстоятель Православної церкви України Епіфаній, глава Української греко-католицької церкви Святослав, муфтій Духовного управління мусульман України шейх Ахмед Тамім, керівник Київсько-Житомирської єпархії Римсько-католицької церкви в Україні Віталій Кривицький, голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Валерій Антонюк, старший єпископ Української церкви християн віри євангельської Анатолій Козачок і заступник генерального секретаря Українського Біблійного товариства Анатолій Райчинець.

Молитва День незалежності
Молитва за Україну в Софійському соборі 24 серпня 2025 року. Фото: Зеленський/Telegram

На заході були присутні президент Української уніонної конференції Церкви адвентистів сьомого дня Роман Проданюк, старший єпископ Української християнської євангельської церкви Сергій Локшин, старший єпископ Української євангельської церкви Олександр Зайцев, єпископ Німецької євангелічно-лютеранської церкви України Павло Шварц, єпископ Української єпархії Вірменської апостольської церкви Маркос Оганесян, Верховний муфтій Криму Айдер Рустемов, представник іудейських релігійних організацій України Авраам Елімелех Блайх та заступник єпископа Закарпатської реформаторської церкви В’ячеслав Ключкей.

Молитва День незалежності
Молитва за Україну в Софійському соборі 24 серпня 2025 року. Фото: Зеленський/Telegram

Участь у молитві за Україну взяли також представники іноземних релігійних організацій, зокрема американський євангельський пастор Центру віри "Жнива" Марк Бернс і виконавчий директор організації "Сумка самаритянина" Едвард Грем.

Святі отці помолилися за мир, свободу й процвітання України, благословення для українського народу, звільнення полонених і зцілення поранених, за силу й підтримку для українських захисників.

Раніше Президент США Дональд Трамп привітав українців з Днем Незалежності.

Крім того, у неділю, 24 серпня, спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог взяв участь в урочистостях до Дня Незалежності у Києві.

Володимир Зеленський церква молитви війна в Україні День Незалежності 2025
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
