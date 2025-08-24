В Софийском соборе помолились за мир для Украины

Молитва за Украину в Софийском соборе 24 августа 2025 года. Фото: ОПУ

В воскресенье, 24 августа, по случаю Дня Независимости президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в молитве за Украину. Мероприятие состоялось в Софийском соборе.

Об этом сообщил глава государства в Telegram.

"Совместная молитва в Софийском соборе за мир для наших людей, за мир для Украины. Молимся за наших воинов, за будущее нашего государства — безопасное, мирное будущее", — написал Зеленский.

Молитва за Украину в Софийском соборе 24 августа 2025 года. Фото: Зеленский/Telegram

Отметим, что молитвы произнесли предстоятель Православной церкви Украины Епифаний, глава Украинской греко-католической церкви Святослав, муфтий Духовного управления мусульман Украины шейх Ахмед Тамим, руководитель Киевско-Житомирской епархии Римско-католической церкви в Украине Виталий Кривицкий, председатель Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов Валерий Антонюк, старший епископ Украинской церкви христиан веры евангельской Анатолий Козачок и заместитель генерального секретаря Украинского Библейского общества Анатолий Райчинец.

Молитва за Украину в Софийском соборе 24 августа 2025 года. Фото: Зеленский/Telegram

На мероприятии присутствовали президент Украинской унионной конференции Церкви адвентистов седьмого дня Роман Проданюк, старший епископ Украинской христианской евангельской церкви Сергей Локшин, старший епископ Украинской евангельской церкви Александр Зайцев, епископ Немецкой евангелическо-лютеранской церкви Украины Павел Шварц, епископ Украинской епархии Армянской апостольской церкви Маркос Оганесян, Верховный муфтий Крыма Айдер Рустемов, представитель иудейских религиозных организаций Украины Авраам Элимелех Блайх и заместитель епископа Закарпатской реформаторской церкви Вячеслав Ключкей.

Молитва за Украину в Софийском соборе 24 августа 2025 года. Фото: Зеленский/Telegram

Участие в молитве за Украину приняли также представители иностранных религиозных организаций, в частности американский евангельский пастор Центра веры "Жатва" Марк Бернс и исполнительный директор организации "Сумка самаритянина" Эдвард Грэм.

Святые отцы помолились за мир, свободу и процветание Украины, благословение для украинского народа, освобождение пленных и исцеление раненых, за силу и поддержку для украинских защитников.

Ранее Президент США Дональд Трамп поздравил украинцев с Днем Независимости.

Кроме того, в воскресенье, 24 августа, специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог принял участие в торжествах ко Дню Независимости в Киеве.