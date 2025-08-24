Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Софийском соборе состоялась молитва за Украину — видео

В Софийском соборе состоялась молитва за Украину — видео

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 15:02
В Софийском соборе помолились за мир для Украины
Молитва за Украину в Софийском соборе 24 августа 2025 года. Фото: ОПУ

В воскресенье, 24 августа, по случаю Дня Независимости президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская приняли участие в молитве за Украину. Мероприятие состоялось в Софийском соборе.

Об этом сообщил глава государства в Telegram.

Реклама
Читайте также:

В Софийском соборе помолились за мир для Украины

"Совместная молитва в Софийском соборе за мир для наших людей, за мир для Украины. Молимся за наших воинов, за будущее нашего государства — безопасное, мирное будущее", — написал Зеленский.

Молитва за Україну 24 серпня
Молитва за Украину в Софийском соборе 24 августа 2025 года. Фото: Зеленский/Telegram

Отметим, что молитвы произнесли предстоятель Православной церкви Украины Епифаний, глава Украинской греко-католической церкви Святослав, муфтий Духовного управления мусульман Украины шейх Ахмед Тамим, руководитель Киевско-Житомирской епархии Римско-католической церкви в Украине Виталий Кривицкий, председатель Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов Валерий Антонюк, старший епископ Украинской церкви христиан веры евангельской Анатолий Козачок и заместитель генерального секретаря Украинского Библейского общества Анатолий Райчинец.

Молитва День незалежності
Молитва за Украину в Софийском соборе 24 августа 2025 года. Фото: Зеленский/Telegram

На мероприятии присутствовали президент Украинской унионной конференции Церкви адвентистов седьмого дня Роман Проданюк, старший епископ Украинской христианской евангельской церкви Сергей Локшин, старший епископ Украинской евангельской церкви Александр Зайцев, епископ Немецкой евангелическо-лютеранской церкви Украины Павел Шварц, епископ Украинской епархии Армянской апостольской церкви Маркос Оганесян, Верховный муфтий Крыма Айдер Рустемов, представитель иудейских религиозных организаций Украины Авраам Элимелех Блайх и заместитель епископа Закарпатской реформаторской церкви Вячеслав Ключкей.

Молитва День незалежності
Молитва за Украину в Софийском соборе 24 августа 2025 года. Фото: Зеленский/Telegram

Участие в молитве за Украину приняли также представители иностранных религиозных организаций, в частности американский евангельский пастор Центра веры "Жатва" Марк Бернс и исполнительный директор организации "Сумка самаритянина" Эдвард Грэм.

Святые отцы помолились за мир, свободу и процветание Украины, благословение для украинского народа, освобождение пленных и исцеление раненых, за силу и поддержку для украинских защитников.

Ранее Президент США Дональд Трамп поздравил украинцев с Днем Независимости.

Кроме того, в воскресенье, 24 августа, специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог принял участие в торжествах ко Дню Независимости в Киеве.

Владимир Зеленский церковь молитвы война в Украине День Независимости 2025
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации