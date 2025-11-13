Переговори РФ і США в Будапешті — що кажуть в Кремлі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про готовність до російсько-американських переговорів у Будапешті. Для цього "мають бути добре опрацьовані результати попередніх переговорів".

Про це повідомляють росЗМІ.

РФ готова до переговорів зі США

Російські ЗМІ пишуть, що відповідну заяву Лавров нібито зробив в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, але його не опублікували.

Російський міністр зазначив, що Москва готова до саміту, якщо він базуватиметься на "добре опрацьованих результатах попередніх переговорів".

Також він заявив, що президент США Дональд Трамп нібито отримував "підкилимні доповіді", невідомо ким підготовлені. Після цього, мовляв, він і переніс або скасував заплановану зустріч із диктатором у Будапешті.

Нагадаємо, раніше в Росії заявили про готовність до переговорів з Україною. Туреччина готова надати для цього дипломатичний майданчик.

Водночас Лавров сказав, що Росія "готова якнайшвидше припинити війну" і звинуватив Україну у затягуванні процесу.