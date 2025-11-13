Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Росії заявили про готовність до саміту з США у Будапешті

В Росії заявили про готовність до саміту з США у Будапешті

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 14:51
Оновлено: 14:51
Переговори РФ і США в Будапешті — що кажуть в Кремлі
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про готовність до російсько-американських переговорів у Будапешті. Для цього "мають бути добре опрацьовані результати попередніх переговорів".

Про це повідомляють росЗМІ.

Реклама
Читайте також:

РФ готова до переговорів зі США

Російські ЗМІ пишуть, що відповідну заяву Лавров нібито зробив в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera, але його не опублікували.

Російський міністр зазначив, що Москва готова до саміту, якщо він базуватиметься на "добре опрацьованих результатах попередніх переговорів".

Також він заявив, що президент США Дональд Трамп нібито отримував "підкилимні доповіді", невідомо ким підготовлені. Після цього, мовляв, він і переніс або скасував заплановану зустріч із диктатором у Будапешті.

Нагадаємо, раніше в Росії заявили про готовність до переговорів з Україною. Туреччина готова надати для цього дипломатичний майданчик.

Водночас Лавров сказав, що Росія "готова якнайшвидше припинити війну" і звинуватив Україну у затягуванні процесу.

США переговори Угорщина війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації