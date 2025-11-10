Відео
Головна Новини дня Пєсков заговорив про умови закінчення війни з Україною

Пєсков заговорив про умови закінчення війни з Україною

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 14:46
Оновлено: 14:46
У Путіна пояснили коли Росія готова завершити війну проти України
Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

В Кремлі вкотре зробили цинічну заяву про закінчення війни в України. Зокрема, там кажуть, що готові якнайшвидше припинити війну і звинуватили при цьому Україну у затягуванні процесу.

Про це висловився речник Кремля Дмитро Пєсков.

Читайте також:

Пєсков заявив, що прагне миру, але Україна не хоче здаватися

"Зрозуміло, хотілося б, щоб цей конфлікт завершився якомога швидше. І завершитися він може тоді, коли Росія досягне тих завдань, які вона поставила спочатку. Для нас кращим було б врегулювання цього конфлікту політико-дипломатичними засобами", — заявив Пєсков. 

Водночас Пєсков повторив основні тези кремлівської пропаганди, наголосивши, що переговорний процес "зупинився не через Москву"

"Ми неодноразово про це говорили, і російська сторона продовжує залишатися відкритою до такого шляху. Але тут ми бачимо, що зараз склалася пауза. Ситуація зависла не по нашій вині", — сказав речник Путіна. 

Нагадаємо, стало відомо, що Трамп та Цзіньпін могли узгодити спільні дії щодо закінчення війни в Україні.

Тим часом з'ясувалося, що Трамп та Путін не проведуть особистої зустрічі незабаром — Пєсков заявляв, що у цьому немає потреби.

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що переговори з Україною можливі лише на умовах 2022 року.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
