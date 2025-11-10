У Путіна пояснили коли Росія готова завершити війну проти України

Пєсков заговорив про умови закінчення війни з Україною
В Кремлі вкотре зробили цинічну заяву про закінчення війни в України. Зокрема, там кажуть, що готові якнайшвидше припинити війну і звинуватили при цьому Україну у затягуванні процесу.
Про це висловився речник Кремля Дмитро Пєсков.
Пєсков заявив, що прагне миру, але Україна не хоче здаватися
"Зрозуміло, хотілося б, щоб цей конфлікт завершився якомога швидше. І завершитися він може тоді, коли Росія досягне тих завдань, які вона поставила спочатку. Для нас кращим було б врегулювання цього конфлікту політико-дипломатичними засобами", — заявив Пєсков.
Водночас Пєсков повторив основні тези кремлівської пропаганди, наголосивши, що переговорний процес "зупинився не через Москву"
"Ми неодноразово про це говорили, і російська сторона продовжує залишатися відкритою до такого шляху. Але тут ми бачимо, що зараз склалася пауза. Ситуація зависла не по нашій вині", — сказав речник Путіна.
Нагадаємо, стало відомо, що Трамп та Цзіньпін могли узгодити спільні дії щодо закінчення війни в Україні.
Тим часом з'ясувалося, що Трамп та Путін не проведуть особистої зустрічі незабаром — Пєсков заявляв, що у цьому немає потреби.
Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що переговори з Україною можливі лише на умовах 2022 року.
